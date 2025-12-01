Petrolde çifte baskı: Fiyatlar tırmanışta

Kategoriler
OPEC+’ın üretim artışlarını durdurma kararını yinelemesi ve ABD’nin Venezuela’ya yönelik olası adımlarının yol açtığı belirsizlik, petrol fiyatlarını haftanın ilk gününde yukarı itti.
Petrol piyasası yeni haftaya hareketli başladı. OPEC ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubu, daha önce duyurulan üretim artışlarını gelecek yılın ilk çeyreğine kadar durdurma planını bir kez daha doğruladı. Bu, aslında beklenen bir adımdı ancak küresel arz fazlasına dair kaygılar nedeniyle piyasada karşılığı hızlı oldu.
Brent petrolün varil fiyatı, bu gelişmeyle birlikte yüzde 1,57 yükselerek 63,36 dolara kadar çıktı. Commonwealth Bank of Australia analisti Vivek Dhar, kararın sürpriz niteliği taşımadığını söylüyor ama artan arz endişelerinin bu duraklamada etkili olabileceğini vurguluyor.
Asıl tansiyonu yükselten ise Washington’dan gelen açıklamalar oldu. ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’ya karşı seçenekler arasında ülkenin hava sahasını kapatmanın da bulunduğunu dile getirdi. Böyle bir adımın, Venezuela’dan küresel piyasalara ulaşan ham petrol akışında risk doğurabileceği düşünülüyor.
ING analistleri de tam olarak buna dikkat çekiyor: Söz konusu açıklamalar, Venezuela kaynaklı petrol arzına dair belirsizliği artırarak fiyatlar üzerinde destekleyici bir baskı oluşturdu.
Trump ayrıca Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile pazar günü görüştüğünü açıkladı. Fakat görüşmenin içeriğine dair tek bir detay paylaşılmadı. Bu da haliyle piyasada “acaba?” sorularını çoğalttı.