Petrolde çifte baskı: Fiyatlar tırmanışta

Petrol piyasası yeni haftaya hareketli başladı. OPEC ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubu, daha önce duyurulan üretim artışlarını gelecek yılın ilk çeyreğine kadar durdurma planını bir kez daha doğruladı. Bu, aslında beklenen bir adımdı ancak küresel arz fazlasına dair kaygılar nedeniyle piyasada karşılığı hızlı oldu.