TOKİ 500 bin sosyal konut il il kura çekiliş tarihleri bekleniyor! 1+1 ve 2+1 TOKİ kuraları için heyecan başladı

TOKİ 500 bin sosyal konut il il kura çekiliş tarihlerine ilişkin heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Yüzyılın Konut Projesi’nde 81 ilde inşa edilecek 1+1 ve 2+1 konutlar için başvurular 10 Kasım Pazartesi günü itibariyle başladı. Dar gelirli vatandaşlara ev sahibi olma imkanı sağlayan projenin başvurularında 7 kategori belirlendi ve herkes kendi bulunduğu kategoriye göre başvuruda bulundu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre yurt genelinde TOKİ sosyal konut projesine başvuranların sayısı 5 milyonu geçti. Şimdi ise TOKİ kuraları bekleniyor.
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi için başvurular 10 Kasım’da başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre e-devlet ve Ziraat Bankası, Halkbank ve Emlakbank üzerinden yapılan başvurular 19 Aralık tarihine kadar devam edecek. 5 bin TL başvuru ücreti yatırarak, başvurusu onaylanan vatandaşlar ise başvuru süresinin dolmasının ardından TOKİ hak sahipliği kurasına katılacak. Bu kapsamda en çok merak edilen konu ise 1+1 ve 2+1 TOKİ 500 bin sosyal konut il il kura çekiliş tarihleri oldu…
Yüzyılın Konut Projesi’nde 81 ilde inşa edilecek 500 bin konut 2+1 ve 1+1 şeklinde olacak. Konutlar için başvurular ise kişinin yer aldığı kategoriye göre belirlenecek. Kategorilere göre başvurulacak konut tipleri ise şu şekilde:
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekilişleri 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacak. Ancak henüz il il TOKİ kura tarihleri belirlenmedi.
TOKİ kura sonuçları online olarak iki farklı yoldan öğrenilebilecek.
TOKİ’nin resmi sitesi (www.toki.gov.tr) adresinin yanı sıra şifre ve T.C. kimlik numarası ile e-devlet kapısı (www.turkiye.gov.tr) üzerinden TOKİ kura sonuçları görüntülenebilecek.
TOKİ 500 bin sosyal konutlarında kura sürecinin sona ermesinin ardından konut teslimleri Mart 2027 itibarıyla aşamalı olarak başlayacak.