TOKİ 500 bin sosyal konut il il kura çekiliş tarihleri bekleniyor! 1+1 ve 2+1 TOKİ kuraları için heyecan başladı

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi için başvurular 10 Kasım’da başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre e-devlet ve Ziraat Bankası, Halkbank ve Emlakbank üzerinden yapılan başvurular 19 Aralık tarihine kadar devam edecek. 5 bin TL başvuru ücreti yatırarak, başvurusu onaylanan vatandaşlar ise başvuru süresinin dolmasının ardından TOKİ hak sahipliği kurasına katılacak. Bu kapsamda en çok merak edilen konu ise 1+1 ve 2+1 TOKİ 500 bin sosyal konut il il kura çekiliş tarihleri oldu…