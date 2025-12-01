Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Ev sahipleri için son saatler! Emlak vergisi için ödeme yapmayana gecikme zammı geliyor

Aralık 01, 2025 11:05
emlak vergisi

Ev, arsa, dükkan sahiplerinin ödemekle yükümlü oldukları emlak vergisinin 2. taksiti için bugün son gün. Süreyi kaçıran mükellefleri aylık yüzde 3,5 gecikme zammı bekliyor.
 

emlak vergisi

Gayrimenkul sahiplerini yakından ilgilendiren emlak vergisi ikinci taksit ödemelerinde geçerli olan sürenin sonuna gelindi. Emlak sahiplerinin her yıl düzenli olarak iki taksit şeklinde ödediği emlak vergisinin ikinci taksit ödemeleri 1 Aralık 2025 yani bugün sona eriyor.
 

emlak vergisi

1 Aralık tarihinin son ödeme günü olması nedeniyle belediye veznelerinde bugün yoğunluk yaşıyor. Bugün mesai bitimiyle birlikte süre dolacak ve vergisini zamanında ödemeyenlere gecikme cezası uygulanacak.
 

emlak vergisi

EMLAK VERGİSİ NE KADAR?

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın beyanında; "Emlak Vergisi Kanununa göre; bina vergisinin oranı meskenlerde binde 1, diğer binalarda binde 2, arazide binde 1, arsalarda ise binde 3’tür. Bina, arsa ve arazilere ilişkin vergi oranları büyükşehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde %100 artırımlı uygulanır" ifadesine yer veriliyor. Kişiler üzerine kayıtlı olan taşınmaz bilgilerini e-devlet üzerinden sorgulayarak ödeyecekleri emlak vergisi hakkında bilgi sahibi olabiliyor.
 

EMLAK VERGİSİ

EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?

Emlak vergisi ödemeleri belediye veznelerinden yapılabildiği gibi elektronik ortamdan da gerçekleştirilebiliyor. e-Devlet üzerinden birçok belediyenin sicil ve tahakkuk bilgilerine ulaşılabiliyor; kredi kartı ile e-belediye sisteminden, bankalar aracılığıyla havale/EFT ya da posta çeki ile ödeme yapılabiliyor.
 

EMLAK VERGİSİ

EMLAK VERGİSİ İNDİRİMİ KİMLER İÇİN GEÇERLİ?
Türkiye’de brüt yüzölçümü 200 m²’yi geçmeyen tek meskeni olan veya tek meskenin intifa hakkına sahip bulunan;

Engelliler,
Kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup 18 yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler,
Gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları emekli, dul, yetim, ölüm ve malûliyet aylığından ibaret bulunanlar,
Gaziler,
Şehitlerin dul ve yetimleri, indirimli emlak vergisinden faydalanabiliyor.

