Ev sahipleri için son saatler! Emlak vergisi için ödeme yapmayana gecikme zammı geliyor

EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?

Emlak vergisi ödemeleri belediye veznelerinden yapılabildiği gibi elektronik ortamdan da gerçekleştirilebiliyor. e-Devlet üzerinden birçok belediyenin sicil ve tahakkuk bilgilerine ulaşılabiliyor; kredi kartı ile e-belediye sisteminden, bankalar aracılığıyla havale/EFT ya da posta çeki ile ödeme yapılabiliyor.

