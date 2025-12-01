Fiyatı rekor kırıyor ama siparişlere yetişilemiyor! Baharatı ayrı, soğanı ayrı para ediyor

Mutfakların en pahalı baharatlarından safranın üretimi ve satışı ülkemizde yoğun şekilde gerçekleşiyor. Sadece baharat haliyle değil soğanıyla da üreticisine kazandıran safran, Malatyalı Muzaffer Akçin’in yeni geçim kaynağı oldu. 2017 yılında emekli olan Akçin, Safranbolu’dan aldığı 30 kilo soğanla 3 dönümlük alanda ilk deneme ekimini yaptı. Dönem sonunda yüksek verim elde eden üretici, işini büyütme kararı aldı.

GRAMINI 600 TL'DEN SATIYOR

Safran üretiminde dokuz yılı geride bırakan Akçin, bu yıl safranın gramını 600 liradan sattığını kaydetti. Topraktan sökülen safran soğanlarını ise boyutuna göre bin 700 ile 2 bin 500 lira arasında satışa sunduklarını söyleyen Akçin, bu yıl yapılan safran soğanı hasadının 1 ton 500 kiloyu bulduğunu belirtti. Üretici elde edilen safran soğanının sadece 300 kilosunu yeniden ekim için kullanırken, kalan kısmını ise satışa çıkardığını aktardı.

"KAYISININ YANINDA İKİNCİ ÜRÜN HALİNE GETİRMEK İSTİYORUZ"

Pahalı fiyatına rağmen safrana olan yoğun talebe yetişemediklerine dikkat çeken Akçin, "Türkiye'nin dört bir yanına soğan gönderiyoruz. Asıl hedefimiz ise Malatya'da su istemeyen bu ürünü yaygınlaştırmak ve kayısının yanında ikinci bir ürün haline getirmek" ifadelerini kullandı.

Safranın tıbbi ve aromatik bir bitki olduğu, ilaç kozmetik ve gıda takviyesi sektörlerinde de yoğun şekilde kullanıldığını belirten Akçin, özellikle İstanbul'da yerli safrana büyük ilgi olduğunu bazı işletmelerin İran safranı satışını bırakarak tamamen yerli ürüne yöneldiğini vurguladı.

"BİR AİLENİN YILLIK SAFRAN TÜKETİMİ 12 GRAMI GEÇMEZ"

Safranı tüketmenin farklı yolları bulunduğunu hatırlatan Akçin, safranın çay, yoğurt, bal ve zeytinyağı ile tüketilebildiğine dikkat çekti. "Bir gram safran için 150-180 çiçek gerekiyor. Buna rağmen bir ailenin bir yıllık safran tüketimi 12 gramı geçmez" dedi.

"GÜNEY AFRİKA'DAN 85 TONLUK SAFRAN SOĞANI TALEBİ GELDİ"

Taleplere yetişemediklerini aktaran Akçin, Güney Afrika'dan bir üreticinin 85 tonluk safran soğanı talebi ile kendilerine ulaştığını belirterek yeterli üretim yapamadıkları için talebi karşılayamadıklarını perakende satışlarda safranı gram olarak sunmayı tercih ettiklerini toptan satışlarda ise uzun yıllardır çalıştıkları müşterilere ürün tedarik ettiklerini aktardı.