600 bin liralık safranda rekor verim: Çiçeklenme arttı

Yağışların çiçeklenmeyi artırdığını belirten Yılmaz, şunları kaydetti: "Normalde safranı biz kasım ayının 10'u, 12-13'ü gibi biter diye bekliyorduk. Bu hafta çok güzel bir yağmur aldık. Yağmurdan sonra yeniden çiçeklenmeye başladı. İnşallah bir hafta, 10 gün daha bu çiçeklenme devam eder. Bu da bizim gibi üreticiler için çok güzel bir verim demektir."

