600 bin liralık safranda rekor verim: Çiçeklenme arttı

Kasım 15, 2025 16:00
1
UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen ve kilogram fiyatı 600 bin lira olan safranda, soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle çiçeklenme artarak hasat süresi uzadı.

2
Yaz mevsiminin kurak geçmesi nedeniyle ekimine geç başlanılan safranda, ekim-kasım aylarında devam eden hasat bu yıl beklenenden yaklaşık 10 gün daha uzun sürecek.
 

3
Ağustos ayında ekilen, boyu 15-30 santimetreye ulaştığında toplanan safran; gıda, ilaç ve kozmetik sektörlerinde yaygın kullanılırken, kanser, öksürük, astım, bronşit, cilt ve bağışıklık sorunları gibi çeşitli rahatsızlıklara iyi geliyor.
 

4
Safranbolu'nun Yukarıçiftlik köyü Keten Mahallesi'nde üretim yapan İsmail Yılmaz, İHA muhabirine yaptığı açıklamada bu yıl verimden memnun olduklarını söyledi.
 

5
Yağışların çiçeklenmeyi artırdığını belirten Yılmaz, şunları kaydetti: "Normalde safranı biz kasım ayının 10'u, 12-13'ü gibi biter diye bekliyorduk. Bu hafta çok güzel bir yağmur aldık. Yağmurdan sonra yeniden çiçeklenmeye başladı. İnşallah bir hafta, 10 gün daha bu çiçeklenme devam eder. Bu da bizim gibi üreticiler için çok güzel bir verim demektir."
 

6
Geçen yıla göre daha yüksek üretim aldıklarını anlatan Yılmaz, sonbaharın serin ve yağmurlu geçmesinin verimi olumlu etkilediğini vurguladı.
 

7
Yılmaz, "Geçen sene daha az verim almıştık. Ama bu sene muhtemelen daha fazla verim ve daha uzun süre çiçek hasat ettik" dedi. Yılmaz, yeni hasatla belirlenen fiyatlara ilişkin ise şöyle konuştu: "Safranın şu an satacağımız fiyatı 1 gram için 600 lira. Kilogram fiyatını 600 bin lira olarak düşündük. Günün şartları bunu gerektirdi."
 

8
Safran tarlalarına bu yıl daha çok ilgi olduğunu ifade eden Yılmaz, bölgeye gelen ziyaretçilerin çoğunun ürün satın almak ya da tarlalarda fotoğraf çekmek için geldiğini aktardı.
 

9
Safranbolu'nun safran üretimiyle adını daha fazla duyurmaya başladığının altını çizen Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:
"Basın sağ olsun, bu işe çok sahip çıktı. Safranbolu'nun safran ürettiğini dünyaya duyurdu. Şimdi Türkiye'nin birçok yerinde safran üretilmeye başlanıyor. Safran yumrusu ve soğanı almak için bölgemize gelen çok insan var. Türkiye'de en az Safranbolu kadar şu anda çeşitli bölgelerde safran üretiliyor."

10

