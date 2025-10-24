Menü Kapat
Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Brezilyalı kahve tutkunu Türk Kahvesi'nin izini sürdü! İlk kahve müzesi için 10 bin kilometre katederek Safranbolu'ya geldi: Sözleri her şeyi özetledi!

Türk kahvesi hayranı Adriana Gomes, kahve diyarı Brezilya'dan, Türkiye'nin ilk Kahve Müzesi'ni ziyaret etmek üzere UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Safranbolu'ya geldi. Brezilya'da Türk kahvesi ve tatlıları sunan bir kafe işleten Gomes, tutkusunun peşinden giderek Safranbolu Türk Kahve Müzesi Kurucusu Semih Yıldırım ile bir araya geldi...

Brezilyalı kahve tutkunu Türk Kahvesi'nin izini sürdü! İlk kahve müzesi için 10 bin kilometre katederek Safranbolu'ya geldi: Sözleri her şeyi özetledi!
'da tutkusu ile yola çıkan Adriana Gomes, Türkiye'nin ilk Kahve Müzesi'ni ziyaret etmek için 'ya geldi.

SAFRANBOLU'YU ZİYARET ETTİ

Kahve denince akla gelen ülkelerden biri olan Brezilya'dan yola çıkan bir kahvesever, Türk kahvesinin izini sürerek Karabük'ün Safranbolu ilçesine geldi. Brezilya'da Türk kahvesi ve geleneksel Türk tatlılarının sunulduğu bir kafe işleten Adriana Gomes, kahveye olan tutkusunun izinde Türkiye'nin ilk Kahve Müzesi'nin bulunduğu Safranbolu'yu ziyaret etti.

Safranbolu Türk Kahve Müzesi'nin kurucusu Semih Yıldırım ile bir araya gelen Gomes, Türk kahvesinin asırlara dayanan geçmişini, pişirme tekniklerini ve kültürel önemini yerinde öğrendi.

Brezilyalı kahve tutkunu Türk Kahvesi'nin izini sürdü! İlk kahve müzesi için 10 bin kilometre katederek Safranbolu'ya geldi: Sözleri her şeyi özetledi!

"DOSTLUĞUN, SOHBETİN VE KÜLTÜRÜN SİMGESİ"

"Brezilya kahvesiyle büyüdüm ama Türk kahvesi bambaşka bir dünya açtı bana" diyen Gomes, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Türk kahvesi geleneğinin kendisine ilham verdiğini belirtti. Semih Yıldırım ise, Gomes'in ziyaretinin Türk kahvesinin dünya üzerindeki etkisini gösterdiğini ifade ederek, "Türk kahvesi yalnızca bir içecek değil, dostluğun, sohbetin ve kültürün simgesidir" dedi.

Brezilyalı kahve tutkunu Türk Kahvesi'nin izini sürdü! İlk kahve müzesi için 10 bin kilometre katederek Safranbolu'ya geldi: Sözleri her şeyi özetledi!

Safranbolu'nun tarihi atmosferinde gerçekleşen buluşma, kahvenin sınırları aşan ortak bir kültür dili olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

