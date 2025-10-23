Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Karaya vuran devler ilk kez sergileniyor: Türkiye'nin ilk balina iskeleti sergisine büyük ilgi!

Türkiye’nin ulusal akvaryumu İstanbul Akvaryum’un, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) iş birliğiyle hazırladığı “Okyanusun Devleri” sergisi, açılışının ardından ziyaretçilerden büyük ilgi görmeye devam ediyor...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Karaya vuran devler ilk kez sergileniyor: Türkiye'nin ilk balina iskeleti sergisine büyük ilgi!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.10.2025
saat ikonu 18:08
|
GÜNCELLEME:
23.10.2025
saat ikonu 18:12

Türkiye kıyılarında karaya vurduktan sonra bulunan ve yıllarca özenle korunan dev kaşalot, uzun balina ve fok iskeletleri, İstanbul Akvaryum'da ilk kez sergileniyor. Bu özel koleksiyon, açılışından bu yana binlerce ziyaretçiyi ağırladı.

AKDENİZ FOKU İLGİ ODAĞI OLDU

Kirlenme, hayalet ağlar, gürültü, habitat kaybı, iklim değişikliği ve plastik atıklar, deniz memelileri için büyük tehdit oluşturuyor. Antalya Kumluca sahilinde kuyrukla birlikte 16 metre uzunluğunda kaşalot, Adana Yumurtalık sahilinde 10,5 metre uzunluğunda ve 3,26 ton ağırlığındaki uzun balina ve İzmir, Çeşme sahilinde kıyıya vurmuş şekilde bulunan Akdeniz foku, TÜDAV uzmanları tarafından müze materyali haline getirilmek amacıyla titizlikle İstanbul’a taşındı.

Karaya vuran devler ilk kez sergileniyor: Türkiye'nin ilk balina iskeleti sergisine büyük ilgi!

Dev balinaların yüzlerce kemikten oluşan gövdesi ise aylarca uğraşılarak bir araya getirildi. İstanbul Akvaryum ve Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) iş birliğiyle açılışı yapılan “Okyanusun Devleri” sergisi hem kapsamlı koleksiyonu hem de eğitim odaklı kurgusuyla kısa sürede binlerce kişi tarafından ziyaret edildi.

Türkiye’de ilk kez sergilenen bu eşsiz deniz memelileri koleksiyonu, kapsamlı bilimsel içeriği ve eğitim odaklı kurgusuyla her yaş grubundan ziyaretçiye denizlerin en görkemli canlılarını yakından tanıma fırsatı sunarken, deniz ekosistemlerinin korunmasına yönelik de farkındalık oluşturuyor.

Karaya vuran devler ilk kez sergileniyor: Türkiye'nin ilk balina iskeleti sergisine büyük ilgi!

, İstanbul Akvaryum içerisinde yer alan “Okyanusun Devleri” alanında, hafta içi 10.00–19.00, hafta sonu ise 10.00–20.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Göbeklitepe'de yeni kazı alanı ziyarete açılıyor
ETİKETLER
#okyanus
#sergi
#Kaşalot
#Uzun Balina
#Akdeniz Foku
#Deniz Memelileri
#İstanbul Akvaryum
#Kültür - Sanat
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.