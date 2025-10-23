Karaya vuran devler ilk kez sergileniyor: Türkiye'nin ilk balina iskeleti sergisine büyük ilgi!

Türkiye kıyılarında karaya vurduktan sonra bulunan ve yıllarca özenle korunan dev kaşalot, uzun balina ve fok iskeletleri, İstanbul Akvaryum'da ilk kez sergileniyor. Bu özel koleksiyon, açılışından bu yana binlerce ziyaretçiyi ağırladı.

AKDENİZ FOKU İLGİ ODAĞI OLDU

Kirlenme, hayalet ağlar, gürültü, habitat kaybı, iklim değişikliği ve plastik atıklar, deniz memelileri için büyük tehdit oluşturuyor. Antalya Kumluca sahilinde kuyrukla birlikte 16 metre uzunluğunda kaşalot, Adana Yumurtalık sahilinde 10,5 metre uzunluğunda ve 3,26 ton ağırlığındaki uzun balina ve İzmir, Çeşme sahilinde kıyıya vurmuş şekilde bulunan Akdeniz foku, TÜDAV uzmanları tarafından müze materyali haline getirilmek amacıyla titizlikle İstanbul’a taşındı.

Dev balinaların yüzlerce kemikten oluşan gövdesi ise aylarca uğraşılarak bir araya getirildi. İstanbul Akvaryum ve Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) iş birliğiyle açılışı yapılan “Okyanusun Devleri” sergisi hem kapsamlı koleksiyonu hem de eğitim odaklı kurgusuyla kısa sürede binlerce kişi tarafından ziyaret edildi.

Türkiye’de ilk kez sergilenen bu eşsiz deniz memelileri koleksiyonu, kapsamlı bilimsel içeriği ve eğitim odaklı kurgusuyla her yaş grubundan ziyaretçiye denizlerin en görkemli canlılarını yakından tanıma fırsatı sunarken, deniz ekosistemlerinin korunmasına yönelik de farkındalık oluşturuyor.

Sergi, İstanbul Akvaryum içerisinde yer alan “Okyanusun Devleri” alanında, hafta içi 10.00–19.00, hafta sonu ise 10.00–20.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.