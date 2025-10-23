Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Editor
 Nalan Güler Güven

Antalya'da zincirleme kaza! Alman turistler hastanelik oldu!

Antalya'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 Alman turist yaralandı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.10.2025
17:26
|
GÜNCELLEME:
23.10.2025
17:29

'te 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 Alman yaralandı. Cumahli Mahallesi'nde meydanda gelen kazada 07 JL 838 plakalı kamyon kontrolden çıkarak 07 CF 751 plakalı otomobil ile 07 CAE 415 plakalı tur midibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle midibüs, 48 H 5595 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Antalya'da zincirleme kaza! Alman turistler hastanelik oldu!

ALMAN TURİST KAFİLESİNDEN 2 KİŞİ YARALANDI

sonrası ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan midibüsteki 2 Alman turist, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
turistlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Antalya'da zincirleme kaza! Alman turistler hastanelik oldu!

"AZ KALSIN YİNE HASTANEYE GİDİYORDUK"

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan ve hastaneden taburcu olduktan sonra dönüş yolunda geçirdiklerini anlatan Onur Çetin, "Mavi kamyon bizim arabaya vurdu. İki arabanın arasından sıyrıldık. Sonra mavi kamyon otobüse vurdu, otobüs de kırmızı kamyona çarptı. Biz hastaneden geliyorduk, az kalsın yine hastaneye dönüyorduk" dedi.

Antalya'da zincirleme kaza! Alman turistler hastanelik oldu!
