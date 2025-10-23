Bebeğiyle birlikte kaza geçiren İrem Helvacıoğlu'ndan ilk açıklama: 12 dikiş atıldı

Muhteşem Yüzyıl, Güneşin Kızları, Kurtlar Vadisi Pusu, Sen Anlat Karadeniz ve Yürek Çıkmazı dizisinde rol alan İrem Helvacıoğlu, eşi İrem Kaspar ve yeni doğan kızıyla birlikte ölümden döndü. Kızının sağlık durumunun iyi olduğunu belirten oyuncu, başına aldığı darbe sonucu 12 dikiş atıldığını belirtti.

AİLESİYLE BİRLİKTE ÖLÜMDEN DÖNEN İREM HELVACIOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İrem Helvacıoğlu, "Öncelikle merak eden, arayan herkese çok teşekkür ederiz. Trafik kurallarının ihlali sonucu meydana gelen bir kazaya, kaldırımda evimize giderken ne yazık ki biz de maruz kaldık. Arkamızda seyreden bir araç ile motosikletin çarpışması sonucu savrulan motosiklet, bizi kaldırımda yürürken adeta biçercesine vurdu. O sırada Sora kucağımdaydı; onu sıkıca kavradığım için düşme sırasında başımın üzerine düştüm. Başıma aldığım darbe sonucu açılan yarama 10-12 dikiş atıldı. Geçmişte yaşadığım kaza nedeniyle oluşan el sinir hasarım yeniden nüksetti.

Eşinin de sakatlandığını belirten Helvacıoğlu, "Eşim Ural ise düşme sonucu sakatlık yaşadı. Tüm bu yaşananlara rağmen, en büyük şükür sebebimiz kızımızı koruyabilmiş olmamız ve onun sağlığının yerinde olmasıdır. Kazaya karışan ve yaralanan herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ancak bu olay, trafikte kurallara uymamanın ne kadar ağır sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha göstermiştir. Bu nedenle, yaşananların cezasız kalmaması ve benzer olayların tekrar etmemesi adına hukuki sürecin kararlılıkla takipçisi olacağız." dedi.

URAL KASPAR'DAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Helvacıoğlu'nun eşi Ural Kaspar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek şunları söyledi, "Şükürler olsun, kızımızın, eşimin ve benim sağlık durumumuz iyi. Yaşadığımız kazada hiçbir kusurumuz olmamasına rağmen, motor ve araç sürücüsüne de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kaza sonrasında yanımızda olan, hastaneye gelen, arayan, soran ve destek veren tüm dostlarımıza; özellikle de eşimin sağlığıyla ilk andan itibaren yakından ilgilenen tüm sağlık çalışanlarına gönülden teşekkür ediyorum. Yaşanan bu olayın hukuki sürecinin de takipçisi olacağız.'