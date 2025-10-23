Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'den "Oyunculuğu neden bıraktınız? sorusuna çok konuşulacak cevap! Tekelleşme iddiaları büyüyor

Selena, Türk Malı, Pis Yedili, İçimdeki Yabancı, Elimi Bırakma ve Gecenin Ucunda dizisinde rol alan Hazal Şenel, yeni mesleğiyle herkesi şaşırttı. Kafe işleten oyuncu, sosyal medya hesabında takipçileriyle yaptığı soru - cevapta, "Neden oyunculuğu bıraktınız? sorusuna öyle bir cevap verdi ki.

HAZAL ŞENEL'İN TEKELLEŞME İDDİASI GÜNDEM OLDU

"Oyunculuğu neden bıraktınız?" sorusuna cevap veren Hazal Şenel, "Tekelleşme.. Belli dayatmalara tahammülünüz yoksa ve çok hırslı bir yapıya sahip değilseniz sizi uzaklaştırır. Birçok yetenekli arkadaşıma olduğu gibi.." dedi.

Takipçisinin "Hiç oyunculuğa dönmek ister misin seni ekranlarda özledik?" sorusuna ise Şenel, "Şu an bir tiyatro projesi içindeyim oyunculuğu bırakmak gibi bir niyetim asla yok :) Bir de üzerinde çalıştığım bir YouTube projem var" dedi.

HAZAL ŞENEL'İN YENİ MESLEĞİ ŞAŞIRTTI

Birçok projede yer alan 34 yaşındaki Hazal Şenel, yeni mesleğiyle şaşırttı. Uzun süredir ekranlarda olmayan Hazal Şenel, açtığı kafede çalışıyor. Tiyatro yapacağını belirten Hazal Şenel, son haliyle dikkat çekti.