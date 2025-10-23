Menü Kapat
 Dilek Ulusan

Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'den "Oyunculuğu neden bıraktınız? sorusuna çok konuşulacak cevap! Tekelleşme iddiaları büyüyor

Selena dizisinde oynadığı Kıvılcım karakteriyle popüler olan Hazal Şenel, yeni mesleğiyle dikkat çekti. Ekranlara ara veren Hazal şenel yeni açtığı kafesiyle ilgili soruları cevaplayan Hazal Şenel, "Oyunculuğu neden bıraktınız? sorusuna verdiği cevapta, "Tekelleşme" dedi.

23.10.2025
saat ikonu 13:55
23.10.2025
saat ikonu 14:01

Selena, Türk Malı, Pis Yedili, İçimdeki Yabancı, Elimi Bırakma ve Gecenin Ucunda dizisinde rol alan Hazal Şenel, yeni mesleğiyle herkesi şaşırttı. işleten oyuncu, sosyal medya hesabında takipçileriyle yaptığı soru - cevapta, "Neden oyunculuğu bıraktınız? sorusuna öyle bir cevap verdi ki.

HAZAL ŞENEL'İN TEKELLEŞME İDDİASI GÜNDEM OLDU

"Oyunculuğu neden bıraktınız?" sorusuna cevap veren Hazal Şenel, "Tekelleşme.. Belli dayatmalara tahammülünüz yoksa ve çok hırslı bir yapıya sahip değilseniz sizi uzaklaştırır. Birçok yetenekli arkadaşıma olduğu gibi.." dedi.

Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'den "Oyunculuğu neden bıraktınız? sorusuna çok konuşulacak cevap! Tekelleşme iddiaları büyüyor

Takipçisinin "Hiç oyunculuğa dönmek ister misin seni ekranlarda özledik?" sorusuna ise Şenel, "Şu an bir projesi içindeyim oyunculuğu bırakmak gibi bir niyetim asla yok :) Bir de üzerinde çalıştığım bir projem var" dedi.

Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'den "Oyunculuğu neden bıraktınız? sorusuna çok konuşulacak cevap! Tekelleşme iddiaları büyüyor

HAZAL ŞENEL'İN YENİ MESLEĞİ ŞAŞIRTTI

Birçok projede yer alan 34 yaşındaki Hazal Şenel, yeni mesleğiyle şaşırttı. Uzun süredir ekranlarda olmayan Hazal Şenel, açtığı kafede çalışıyor. Tiyatro yapacağını belirten Hazal Şenel, son haliyle dikkat çekti.

Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'den "Oyunculuğu neden bıraktınız? sorusuna çok konuşulacak cevap! Tekelleşme iddiaları büyüyor
Sıkça Sorulan Sorular

HAZAL ŞENEL KİMDİR?, KAÇ YAŞINDA?
17 Haziran 1992 doğumlu Hazal Şenel, ilk olarak Selena dizisindeki Kıvılcım karakteriyle beğeni topladı. Oyuncu daha sonra Pis Yedili dizisindeki Salça karakteriyle beğeni topladı.
#youtube
#kafe
#tiyatro
#oyunculuk
#Hazal Şenel
#Tekelleşme
#Magazin
