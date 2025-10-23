Okan Buruk'un eski eşi Nihan Akkuş'tan maç sonu yorumu: Bence uzaylı

Galatasaray, Bodo/Glimt maçından galibiyetle döndü. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un geçtiğimiz günlerde barıştığı oğlunun annesi Nihan Akkuş da maçın ardından Okan Buruk yorumuyla gündem oldu.

NİHAN AKKUŞ'TAN OKAN BURUK ÇIKIŞI

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt’i sahasında 3-1 mağlup etti. Victor Osimhen, 3. dakikada attığı gol, Galatasaray tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bulduğu en erken gol olarak kayıtlara geçti

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u geçtiğimiz günlerde barıştığı eski eşi Nihan Akkuş da yalnız bırakmadı. Ekol Sports mikrofonuna konuşan Nihan Akkuş maçın ardından verdiği röportajda Okan Buruk'u uzaylıya benzetti.

Geçtiğimiz günlerde barışan Buruk ile barışan Nihan Akkuş maç çıkışı yorumuyla gündem oldu. "Ben demiştim 3-1 diye" diyen Nihan Akkuş röportajın devamında, "Çok mutluyum. Müthiş bence o uzaylı olabilir" dedi.