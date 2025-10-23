Menü Kapat
17°
Okan Buruk'un eski eşi Nihan Akkuş'tan maç sonu yorumu: Bence uzaylı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un geçtiğimiz aylarda barıştığı eski eşi Nihan Akkuş'tan bir garip Okan Buruk yorumu. Nihan Akkuş, Galatasaray Bodo/Glimt maçının ardından Okan Buruk hakkındaki "Bence uzaylı" sözleriyle dikkat çekti.

23.10.2025
23.10.2025
, Bodo/Glimt maçından galibiyetle döndü. Galatasaray Teknik Direktörü 'un geçtiğimiz günlerde barıştığı oğlunun annesi Nihan Akkuş da maçın ardından Okan Buruk yorumuyla gündem oldu.

NİHAN AKKUŞ'TAN OKAN BURUK ÇIKIŞI

Galatasaray, ’nin 3. haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt’i sahasında 3-1 mağlup etti. Victor Osimhen, 3. dakikada attığı gol, Galatasaray tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bulduğu en erken gol olarak kayıtlara geçti

Okan Buruk'un eski eşi Nihan Akkuş'tan maç sonu yorumu: Bence uzaylı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u geçtiğimiz günlerde barıştığı eski eşi Nihan Akkuş da yalnız bırakmadı. Ekol Sports mikrofonuna konuşan Nihan Akkuş maçın ardından verdiği röportajda Okan Buruk'u uzaylıya benzetti.

Okan Buruk'un eski eşi Nihan Akkuş'tan maç sonu yorumu: Bence uzaylı

Geçtiğimiz günlerde barışan Buruk ile barışan Nihan Akkuş maç çıkışı yorumuyla gündem oldu. "Ben demiştim 3-1 diye" diyen Nihan Akkuş röportajın devamında, "Çok mutluyum. Müthiş bence o uzaylı olabilir" dedi.

Okan Buruk'un eski eşi Nihan Akkuş'tan maç sonu yorumu: Bence uzaylı
Adamlar'dan sonra Son Feci Bisiklet grubu da dağıldı
Geçtiğimiz hafta boşanan Ufuk Beydemir'den İpek Filiz Yazıcı'ya gönderme: Yengeyi özlediysen
#galatasaray
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#okan buruk
#Bodo/glimt
#Nihan Akkuş
#Magazin
