Geçtiğimiz hafta boşanan Ufuk Beydemir'den İpek Filiz Yazıcı'ya gönderme: Yengeyi özlediysen

2022 yılında Roma'da evlenen oyuncu İpek Filiz Yazıcı ve müzisyen eşi Ufuk Beydemir, 3 yıllık evliliklerini geçtiğimiz günlerde sonlandırma kararı almıştı. Çift boşanma açıklamasıyla herkesi şaşırtsa da Ufuk Beydemir'in son paylaşımı kafaları karıştırdı.

UFUK BEYDEMİR'DEN İPEK FİLİZ YAZICI'YA GÖNDERME

Ufuk Beydemir ve İpek Filiz Yazıcı ortak yaptıkları açıklamada; "Biz, hayatlarımızı güzellikle birleştirdiğimiz gibi, aynı güzellikle ayrılabilmenin değerini ve önemini savunuyoruz. Bu yüzden birbirimize, geçirdiğimiz dört yılı aşkın birlikteliğimize ve ailelerimize olan sevgi ve saygımız gereği bu konuda hassas davranmayı özellikle tercih ediyoruz. Yapacağınız yorum ve paylaşımlarda aynı hassasiyeti göstermenizi sizlerden rica ediyoruz. İkimiz için de her şeyin daha da güzel olması temennisiyle…" dedi.

İki ünlü ismin takipçileri ayrılık karşısında büyük şok yaşarken, Ufuk Beydemir'den şaşırtan bir paylaşım geldi.

Tekirdağ'da konser veren ve bir takipçisinin "Abi efsane konser ama eski yengeyi özlediysen haber ver helak olduk" notunu yazdığı hikayeyi sosyal medya hesabından yayınlayan ünlü şarkıcıya çok sayıda "Ayrılığı atlatamamış" yorumları geldi.