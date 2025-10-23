Menü Kapat
17°
 Dilek Ulusan

Bora Akkaş ile Oben Alkan'ın kızları yoğun bakımda

Veliaht dizisi oyuncusu Bora Akkaş ile Oben Alkan'ın kızı Suzan'ın, 4 gündür yoğun bakımda olduğu ortaya çıktı. Alkan, yaptığı sosyal medya paylaşımıyla Suzan'ın son sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

Bora Akkaş ile Oben Alkan'ın kızları yoğun bakımda
23.10.2025
23.10.2025
Geniş Aile, Yalan Dünya, Aslan Ailem, Kurşun ve Menajerimi Ara dizilerinde tol alan Bora Akkaş, son olarak Veliaht dizisiyle ekranda yer alıyor. 2023 yılında Oben Alkan ile evlenen Bora Akkaş'ın Suzi adındaki kızlarıyla sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Bir süredir herhangi bir paylaşım yapmayan çiftten Oben Alkan, kızları Suzan'ın yoğun bakımda olduğunu açıkladı.

BORAK AKKAŞ İLE OBEN ALKAN'IN KZILARI SUZAN YOĞUN BAKIMDA

SHOW TV’de yayınlanan Veliaht'ta 'Zafer Karslı' karakteriyle yer alan ünlü oyuncu Bora Akkaş, Şubat 2023'te hayatını Oben Alkan ile birleştirdi ve kızları Suzan ile baba olmanın sevincini yaşamıştı.

Bora Akkaş ile Oben Alkan'ın kızları yoğun bakımda

Sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan Oben Alkan, yaklaşık bir haftadır herhangi bir paylaşım yapmaması takipçilerini endişelendirdi.

Bora Akkaş ile Oben Alkan'ın kızları yoğun bakımda

Oben Alkan, takipçilerinin soru yağdırmasının ardından yaptığı paylaşımda, "Arayan, soran, dua eden, kalbi bizimle olan herkese binlerce teşekkürler. Biz iyiyiz. Hâlâ yoğun bakımdayız. 'Yarın çıkar' diye diye dördüncü geceye geldik ama yarın normal odaya alıyorlar" ifadelerini kullandı.

Bora Akkaş ile Oben Alkan'ın kızları yoğun bakımda

Oben Alkan'ın kızı Suzan'ın yoğun bakımda olduğunu söylemesi ardından ünlü isme çok sayıda mesaj ve yorum yağdı.

Bora Akkaş ile Oben Alkan'ın kızları yoğun bakımda
Sıkça Sorulan Sorular

OBEN ALKAN KİMDİR?
2023 yılında oyuncu Bora Akkaş ile evlenen Oben Alkan, hem sosyal medya fenomeni olarak hem de aşçı olarak takipçilerine hitap ediyor.
