Şarkıcı Doğuş filtreyi abartınca takipçilerinin diline düştü! Eşiyle ikiz gibi oldu

Gamsız, Ben Sensiz Ne Yaparım? gibi şarkılarla tanınan Doğuş 2014 yılında Azerbaycanlı sunucu Hoşkedem Hidayetkızı ile evlendi. Sosyal medyayı aktif kullanan Doğuş, son paylaşımıyla gündem oldu.

ŞARKICI DOĞUŞ FİLTREYİ ABARTINCA EŞİYLE İKİZ GİBİ OLDU

Uzun zamandır eşi ve çocuklarıyla beraber Azerbaycan'da yaşayan Doğuş, 11. evlilik yıl dönümünü kutlarken takipçilerinin diline düştü. "11.yılımıza girdik daha nice 11 li 22 li 55. Yıllarımıza sevgilim" notunu düşen Doğuş, filtreli fotoğrafıyla yorum yağmuruna tutuldu.

51 yaşındaki Doğuş ile aynı yaştaki eşi Hoşkedem Hidayetkızı, uygulanan filtreyle 20 yaşına dönerken, karı kocanın birbirlerine ikiz gibi benzemesine de yorum yağdı.

HOŞKEDEM HİDAYETKIZI KİMDİR?

Azerbaycan'ın Müge Anlı'sı olarak tanınan Hoşkedem Hidayetkızı "Bana Acını Anlat" programının sunuculuğunu yaptı ve 2012-2015 yılları arasında aynı kanalda popüler "Seni Arıyorum" programının sunuculuğunu yaptı. 2021 yılından bu yana "Seni Arıyorum" programının sunuculuğunu yapmaktadır.