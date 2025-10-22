Menü Kapat
19°
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Şarkıcı Doğuş filtreyi abartınca takipçilerinin diline düştü! Eşiyle ikiz gibi oldu

Şarkıcı Doğuş, Azerbaycan'ın Müge Anlı'sı eşi Hoşkedem Hidayetkızı ile paylaştığı kareyle gündem oldu. Hem kendisine hem de eşine abartılı filtre uygulayan Doğuş, takipçilerinin diline düştü.

Şarkıcı Doğuş filtreyi abartınca takipçilerinin diline düştü! Eşiyle ikiz gibi oldu
Gamsız, Ben Sensiz Ne Yaparım? gibi şarkılarla tanınan Doğuş 2014 yılında Azerbaycanlı Hoşkedem Hidayetkızı ile evlendi. Sosyal medyayı aktif kullanan Doğuş, son paylaşımıyla gündem oldu.

ŞARKICI DOĞUŞ FİLTREYİ ABARTINCA EŞİYLE İKİZ GİBİ OLDU

Uzun zamandır eşi ve çocuklarıyla beraber 'da yaşayan Doğuş, 11. yıl dönümünü kutlarken takipçilerinin diline düştü. "11.yılımıza girdik daha nice 11 li 22 li 55. Yıllarımıza sevgilim" notunu düşen Doğuş, filtreli fotoğrafıyla yorum yağmuruna tutuldu.

Şarkıcı Doğuş filtreyi abartınca takipçilerinin diline düştü! Eşiyle ikiz gibi oldu

51 yaşındaki Doğuş ile aynı yaştaki eşi Hoşkedem Hidayetkızı, uygulanan filtreyle 20 yaşına dönerken, karı kocanın birbirlerine ikiz gibi benzemesine de yorum yağdı.

Şarkıcı Doğuş filtreyi abartınca takipçilerinin diline düştü! Eşiyle ikiz gibi oldu

HOŞKEDEM HİDAYETKIZI KİMDİR?

Azerbaycan'ın Müge Anlı'sı olarak tanınan Hoşkedem Hidayetkızı "Bana Acını Anlat" programının sunuculuğunu yaptı ve 2012-2015 yılları arasında aynı kanalda popüler "Seni Arıyorum" programının sunuculuğunu yaptı. 2021 yılından bu yana "Seni Arıyorum" programının sunuculuğunu yapmaktadır.

Şarkıcı Doğuş filtreyi abartınca takipçilerinin diline düştü! Eşiyle ikiz gibi oldu

Sıkça Sorulan Sorular

ŞARKICI DOĞUŞ KAÇ YAŞINDA?
30 Haziran 1974 doğumlu Doğuş, Aile içi sorunlarından dolayı evden kaçtı ve çocuk yaşta sokakta yaşamaya başladı. Çeşitli zorluklarla karşılaştı. Adını "Doğuş" olarak değiştirdi. Survivor'da yarıştı. 2014 yılının Kasım ayında Azerbaycanlı sunucu Hoşkedem Hidayetkızı ile evlendi, ikiz çocukları var.
