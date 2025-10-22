Yüksek emekli maaşı için formül! İsa Karakaş 'hayal olacak' diyerek uyardı

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Karakaş, asgari ücret tespit komisyonunun yapısına ilişkin değerlendirmesinde "Komisyonun yapısı değişse de pratikte asgari ücretin belirlenmesinde değişen bir şey olmaz. TÜRK-İŞ komisyonda olmasa bile asgari ücret belirlenir. TİSK, hükümet, Türk-İş olarak üçlü yapı, dördüncü olarak HAK-İŞ girse bile başkanın olacağı taraf hükümet olduğu için değişen bir şey olmaz" dedi.

