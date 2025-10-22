Menü Kapat
19°
Yüksek emekli maaşı için formül! İsa Karakaş 'hayal olacak' diyerek uyardı

Ekim 22, 2025 14:49
1
yüksek emekli maaşı

Asgari ücret için düşünülen rakam, torba yasanın çalışanlar ve SGK'lılar için ne gibi kolaylıklar sağlayacağı, yüksek emekli maaşı almanın bir formülünün olup olmadığına ilişkin tüm merak edilenleri TGRT Haber canlı yayınında anlatan Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, tüm çalışan ve emekliler için kritik uyarılarda bulundu. İşte detaylar...


 

2
isa karakaş

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber canlı yayınında asgari ücret, yüksek emekli maaşı, torba yasa ve emeklilik ihyası konularında merak edilenleri anlattı. Karakaş asgari ücret ve torba yasa açıklamasında “Şubat ayında işçinin cebine girmesi gereken rakam 40 bin liranın üzerinde olmalı” dedi.

 

3
Asgari ücret ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Karakaş, asgari ücret tespit komisyonunun yapısına ilişkin değerlendirmesinde "Komisyonun yapısı değişse de pratikte asgari ücretin belirlenmesinde değişen bir şey olmaz. TÜRK-İŞ komisyonda olmasa bile asgari ücret belirlenir. TİSK, hükümet, Türk-İş olarak üçlü yapı, dördüncü olarak HAK-İŞ girse bile başkanın olacağı taraf hükümet olduğu için değişen bir şey olmaz" dedi.
 

4
asgari ücret

Hükümetin asgari ücreti artırmak istediğini belirten Karakaş, yaşanan kısıtları ise "Yüksek faiz, düşük kur, hayat pahalılığı ve rekabet nedeniyle hükümetin eli kolu bağlı. Yüksek maliyet ve döviz baskılandığı için işverenler, asgari ücretin daha da yükselmesini istemiyor. Hükümet asgari ücreti artırmak isteyince uzayan dezenflasyon programının da bozulmasını istemiyor" diyerek özetledi.
 

5

Asgari ücret beklentisi konusunda yorum yapan Karakaş, "Asgari ücret beklentim en az yüzde 25, maksimum yüzde 30 artış. Olması gereken rakam, şubat ayında işçinin cebine girmesi gereken rakam 40 bin liranın üzerinde olmalı. Ancak hükümetin yüzde 30’un üzerine çıkarması mümkün değil" dedi.
 

6
SGK’LILARA YENİ MÜJDE

SGK’LILARA YENİ MÜJDE

Torba kanuna ilişkin de açıklamalarda bulunan Karakaş, özellikle GSS borçlarıyla ilgili önemli bilgiler verdi: "Torba kanun geldi. 2015 yılı ve öncesine ait GSS borçlarının affedilmesi gündemde. Bütçe görüşmeleriyle birlikte torba kanunun Aralık ayında yasalaşacağını öngörüyorum. Ek önergelerle daha da büyüyebilir. Hükümet, vergisini ve primini ödemeye devam etsin diye bu bilgileri sızdırmıyor. Bu yasa çıkarsa birden çıkacak"
 

7
torba kanun

Karakaş, torba kanunun kapsamına dair şunları ekledi: "SGK, vergi, Bağ-Kur, GSS ve diğer tüm borçların yapılandırmasıyla ilgili bir torba kanun çıkabilir, ancak zaman gerekiyor"

 

8
EMEKLİLİK İHYASI VE BORÇLANMA

EMEKLİLİK İHYASI VE BORÇLANMA

Emeklilik ve borçlanma oranları hakkında bilgi veren Karakaş, "Askerlik için eksik primi olanlar yüzde 32 oranında ihya yaparken, bu oran yüzde 45’e yükselecek. 1 Ocak itibarıyla asgari ücretle birlikte ilave zam gelince borçlanma primlerini ödemek çok zor olacak. Formülümüz: Bağkurlular silinmiş borçları yüzde 34,75 oranında ihya edebiliyordu, artık yüzde 45’e çıkacak. Borçlar silindiyse, 4B isteğe bağlı sigortalı olursan yüzde 45’ten kurtulup yüzde 32 üzerinden prim ödeyip emekli olabilirsiniz. Elinizi çabuk tutun" dedi.
 

9
Yüksek emekli maaşı artık hayal

YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI ARTIK HAYAL

Karakaş, yüksek emekli maaşına ilişkin açıklamalarında, "2008 yılından sonra aylık bağlama oranı düştüğü için yüksek emekli maaşı hayal oldu. 2008 sonrasında emekli olanlar, emekli maaşına güvenmesin; bunu bir sosyal yardım gibi düşünsün. B planı olarak kendilerine alternatifler bulmalılar" diyerek çalışanları ve emekli adaylarını uyardı.

