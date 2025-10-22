Menü Kapat
TGRT Haber
19°
Gündem
Şehit babasına skandal hareket: 'Dilenci' diye hakaret edip, darbetmeye kalktı! Tepki çeken anlar kamerada

Sivas'ta Çayboyu Mahallesi hattında çalışan bir özel halk otobüsünde iddialara göre şehit babasına skandal hareket yapıldı. Aralarında şehit babasının da bulunduğu yolcuları almadan duraktan ayrılan sürücü tepkiyle karşılaştı. Sürücü şehit babasına 'dilenci' diye hakaret etti.

kent merkezinde dün akşam saatlerinde üzücü bir olay yaşandı. Çayboyu Mahallesi hattında çalışan bir özel halk otobüsünde iddiaya göre, aralarında şehit babası K.D.K'nın da bulunduğu yolcuları almadan duraktan ayrılan sürücü, 1 saat sonra yeniden durağa geldiğinde yolcuların tepkisiyle karşılaştı.

Yolcuların üzerine yürüyen sürücü, şehit babası K.D.K'ya da yasal hakkını kullanıp otobüse ücretsiz bindiği için "dilenci" diyerek hakaret edip, darbetmeye kalktı. Yaşananlar diğer yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Şehit babasına skandal hareket: 'Dilenci' diye hakaret edip, darbetmeye kalktı! Tepki çeken anlar kamerada

Sivas ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fatih Deveci, olayı kınayarak, "Şehitlerimizin kanıyla var olmuş bu topraklarda, onların babalarına, annelerine, eşlerine ya da evlatlarına el kaldırmak, dil uzatmak hiç kimsenin haddine değildir" ifadelerini kullandı.

"EN SERT ŞEKİLDE KARŞILIK BULACAKTIR"

Deveci, benzer olaylara bugüne kadar sabırla yaklaştıklarını ancak bu olayın bardağı taşırdığını belirterek, "Bundan böyle şehit ve gazi ailelerimize yönelik her türlü saygısızlık, hakaret veya hadsizlik, kimden gelirse gelsin en sert şekilde karşılık bulacaktır. Böyle bir davranışta bulunan herkes, karşısında yalnızca bir derneği değil, bütün bir milletin vicdanını bulacaktır" dedi.

''SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ''

Olayın ardından ilgili kurumlarla görüşüldüğünü belirten Deveci, şehit babasının hakkını savunmak ve adaletin sağlanması için gerekli girişimlerin yapıldığını ifade etti. Deveci, "Şehitlerimizin aziz hatırasına ve gazilerimizin onuruna uzanan her el, milletimizin ortak vicdanı ve iradesiyle karşılık bulacaktır. Bizler, bu vatan için canını feda eden kahramanların emanetlerine sonuna kadar sahip çıkmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Görüşmeler sonucunda hakkında idari işlem başlatıldığı, iş akdinin feshedildiği ve idari para cezası uygulandığı açıklandı.

