Şehit Piyade Er Eyüp Güner, son yolculuğuna uğurlandı

Tokat 48. Piyade Alay Komutanlığı'nda rahatsızlanarak şehit olan Piyade Er Eyüp Güner, memleketi Gaziantep'in Nizip ilçesi Salkım Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı. Tokat 48. Piyade Alay Komutanlığı'nda vatani görevini yapan Piyade Er Eyüp Güner (22), eğitim esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Piyade Er Eyüp Güner, şehit oldu.

Şehit Güner'in naaşı, sabah erken saatlerde Tokat'ta düzenlenen törenin ardından memleketi Gaziantep'e uğurlandı. Gaziantep Havalimanı'nda resmi törenle karşılanan şehit Eyüp Güner'in naaşı, Nizip ilçesi kırsal Salkım Mahallesi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede, şehidin annesi Habibe, babası Settar Güner ve kardeşleri ile diğer yakınları göz yaşı dökerek feryat etti. Cenaze namazına şehidin ailesi, yakınları, mahalle halkı ile Gaziantep Valisi Kemal Çeber, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, AK Parti Grup Başkanvekili Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ile askeri erkan katıldı. Şehidin naaşı, Salkım Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.