En mutlu günü böyle zehir oldu! Pistte dans ederken kafasına avize düştü

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir düğün salonunda meydana gelen olayda; salonda kına eğlencesi yapan genç çift pistte dans ettiği sırada tavandaki avize gelin Y.Ç.'nin üzerine düştü. Çember boşluğun geniş olması nedeniyle Y.Ç. kazayı başına ve sırtına aldığı darbelerle hafif sıyrıklarla atlatırken, pisttekiler büyük panik yaşadı. O anlar salonun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.