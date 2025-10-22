Oyuncak silahla şaka kötü bitiyordu! Polisi gördüklerinde yaşadıkları panik kamerada

Kategoriler
Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen olayda; sosyal medyada takipçi artırmak isteyen "Adana'da sıradan bir gün" adıyla video çeken iki genç, karşı araçta bulunan arkadaşını oyuncak silahla korkutmak istedi. Gençler, kırmızı ışıkta durdukları sırada oyuncak silahı gerçek sanan polis ekipleri olaya hızla müdahale etti. Polisin elinde gerçek silahı görünce panikleyen gençler, kullandıkları silahın çakma olduğunu söyleyerek durumu açıklamaya çalıştı. O anları sosyal medyada paylaşan gençler, tehlikeli şaka nedeniyle vatandaşların ve sosyal medya kullanıcılarının tepkisini topladı.