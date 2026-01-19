Beşiktaş Kayserispor CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Trendyol Süper Lig’de Beşiktaş, ikinci yarının ilk haftasında Kayserispor’u konuk edecek. Tüpraş Stadı’ndaki mücadele, hem üst sıralar hem de alt basamaklar açısından önem taşıyor.

BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR CANLI İZLE

Beşiktaş ile Kayserispor arasında oynanacak karşılaşma, Süper Lig’in ikinci yarısının açılış haftasında futbolseverlerle buluşacak. Tüpraş Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak ve müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Siyah-beyazlı ekip, sezonun ilk yarısında oynadığı 17 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 29 puan topladı ve haftaya 5. sırada girdi.

Kayserispor ise ligin ilk devresinde 2 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 15 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, averajla 16. basamakta bulunuyor. İki takımın mücadelesi, hem Beşiktaş’ın üst sıralarla bağını sürdürmesi hem de Kayserispor’un ligdeki konumu açısından dikkatle takip edilecek. Mücadele canlı yayın ile ekranlara gelecek.

BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR MAÇ KADROSU

Beşiktaş’ta Kayserispor karşılaşması öncesinde eksikler bulunuyor. Afrika Uluslar Kupası’nı üçüncü sırada tamamlayan Nijerya Milli Takımı’nda forma giyen Wilfred Ndidi, bu maçta görev alamayacak. Portekizli savunma oyuncusu Tiago Djalo da sarı kart cezası nedeniyle sahada yer almayacak.

Öte yandan takımdan ayrılması beklenen Rafa Silva’nın da müsabaka kadrosunda bulunmaması bekleniyor. Siyah-beyazlı ekipte Emirhan Topçu, Felix Uduokhai, Orkun Kökçü ve Tammy Abraham ise ceza sınırında yer alıyor. Bu dört futbolcu, Kayserispor maçında sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Eyüpspor ile oynanacak karşılaşmada cezalı duruma düşecek.

BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR NEREDE İZLENİR?

Tüpraş Stadı’nda oynanacak Beşiktaş Kayserispor mücadelesi, futbolseverler tarafından canlı olarak takip edilebilecek. Karşılaşma, Süper Lig yayın programı kapsamında ekranlara gelecek. Maçın başlama saati 20.00 olarak açıklandı.

Beşiktaş, Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda oynadığı son 8 maçta yenilgi almadı. Ligde ve kupada bu süreçte 5 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden siyah-beyazlılar, sahasında oynayacağı bu maçta da serisini sürdürmek istiyor. Kayserispor ise deplasmanda puan arayacak.

Beşiktaş Kayserispor maçını şifresiz veren yabancı kanallar:

Benin: ESPN Africa

Bosna Hersek: Arena Sport Premium 2

Fransa: beIN Sports MAX 5

Rusya: Match! futbol 3

BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN NASIL İZLEYEBİLİRİM?

Beşiktaş ile Kayserispor arasındaki Süper Lig karşılaşması, beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşma, yayıncı kuruluşun maç yayını kapsamında futbolseverlerle buluşacak. Mücadele, yayın akışında belirtilen saat itibarıyla ekrana gelecek.

Maç öncesi ve sonrası gelişmeler de yayıncı kuruluş tarafından aktarılacak. Tüpraş Stadı’ndaki karşılaşmada yaşanacak tüm anlar, canlı yayınla izlenebilecek. Beşiktaş, ligde sahasında oynadığı maçlarda aldığı sonuçlarla dikkat çekerken Kayserispor da deplasmandan puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.

BEİN SPORTS BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR MAÇI İZLE

Süper Lig’in ikinci yarısındaki bu karşılaşma, beIN Sports üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Beşiktaş ile Kayserispor arasındaki mücadele, saat 20.00’de başlayacak. Hakem Ozan Ergün’ün yöneteceği maç, Tüpraş Stadı’nda oynanacak.

Beşiktaş, bu sezon lig ve kupada oynadığı son 8 maçta mağlubiyet yaşamadı. Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe ve Ankara Keçiörengücü’nü mağlup eden siyah-beyazlılar; Samsunspor, Gaziantep FK ve Trabzonspor ile berabere kaldı. Kayserispor ise ligin ilk yarısındaki performansıyla alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veriyor.