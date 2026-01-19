Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Beşiktaş Kayserispor CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Beşiktaş Kayserispor canlı izle ekranı ile mücadeleyi naklen takip edebilirsiniz. Beşiktaş - Kayserispor maç kadrosu belli oluyor. Süper Lig’in ikinci yarısında Beşiktaş ile Kayserispor, Tüpraş Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Saat 20.00’de başlayacak müsabakada hakem Ozan Ergün görev yapacak. Ligde ilk yarıyı 29 puanla 5. sırada tamamlayan siyah-beyazlı ekip, sahasında sezonun ikinci devresine galibiyetle başlamak istiyor. Kayserispor ise 15 puanla 16. sırada yer alıyor. Beşiktaş’ta Wilfred Ndidi ve Tiago Djalo bu maçta forma giyemeyecek, Rafa Silva’nın da kadroda bulunması beklenmiyor. Karşılaşmanın yayın bilgileri ve maç öncesi tüm ayrıntılar haberin devamında yer alıyor. İşte Beşiktaş Kayserispor canlı izleme bilgileri…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Beşiktaş Kayserispor CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.01.2026
saat ikonu 18:45
|
GÜNCELLEME:
19.01.2026
saat ikonu 18:47

Trendyol ’de , ikinci yarının ilk haftasında ’u konuk edecek. ’ndaki mücadele, hem üst sıralar hem de alt basamaklar açısından önem taşıyor.

Beşiktaş Kayserispor CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR CANLI İZLE

Beşiktaş ile Kayserispor arasında oynanacak karşılaşma, Süper Lig’in ikinci yarısının açılış haftasında futbolseverlerle buluşacak. Tüpraş Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak ve müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Siyah-beyazlı ekip, sezonun ilk yarısında oynadığı 17 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 29 puan topladı ve haftaya 5. sırada girdi.

Beşiktaş Kayserispor CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Kayserispor ise ligin ilk devresinde 2 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 15 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, averajla 16. basamakta bulunuyor. İki takımın mücadelesi, hem Beşiktaş’ın üst sıralarla bağını sürdürmesi hem de Kayserispor’un ligdeki konumu açısından dikkatle takip edilecek. Mücadele ile ekranlara gelecek.

Beşiktaş Kayserispor CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR MAÇ KADROSU

Beşiktaş’ta Kayserispor karşılaşması öncesinde eksikler bulunuyor. Afrika Uluslar Kupası’nı üçüncü sırada tamamlayan Nijerya Milli Takımı’nda forma giyen Wilfred Ndidi, bu maçta görev alamayacak. Portekizli savunma oyuncusu Tiago Djalo da sarı kart cezası nedeniyle sahada yer almayacak.

Beşiktaş Kayserispor CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Öte yandan takımdan ayrılması beklenen Rafa Silva’nın da müsabaka kadrosunda bulunmaması bekleniyor. Siyah-beyazlı ekipte Emirhan Topçu, Felix Uduokhai, Orkun Kökçü ve Tammy Abraham ise ceza sınırında yer alıyor. Bu dört futbolcu, Kayserispor maçında sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Eyüpspor ile oynanacak karşılaşmada cezalı duruma düşecek.

Beşiktaş Kayserispor CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR NEREDE İZLENİR?

Tüpraş Stadı’nda oynanacak Beşiktaş Kayserispor mücadelesi, futbolseverler tarafından canlı olarak takip edilebilecek. Karşılaşma, Süper Lig yayın programı kapsamında ekranlara gelecek. Maçın başlama saati 20.00 olarak açıklandı.

Beşiktaş, Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda oynadığı son 8 maçta yenilgi almadı. Ligde ve kupada bu süreçte 5 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden siyah-beyazlılar, sahasında oynayacağı bu maçta da serisini sürdürmek istiyor. Kayserispor ise deplasmanda puan arayacak.

Beşiktaş Kayserispor maçını şifresiz veren yabancı kanallar:

Benin: ESPN Africa

Bosna Hersek: Arena Sport Premium 2

Fransa: MAX 5

Rusya: Match! 3

Beşiktaş Kayserispor CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN NASIL İZLEYEBİLİRİM?

Beşiktaş ile Kayserispor arasındaki Süper Lig karşılaşması, beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşma, yayıncı kuruluşun maç yayını kapsamında futbolseverlerle buluşacak. Mücadele, yayın akışında belirtilen saat itibarıyla ekrana gelecek.

Maç öncesi ve sonrası gelişmeler de yayıncı kuruluş tarafından aktarılacak. Tüpraş Stadı’ndaki karşılaşmada yaşanacak tüm anlar, canlı yayınla izlenebilecek. Beşiktaş, ligde sahasında oynadığı maçlarda aldığı sonuçlarla dikkat çekerken Kayserispor da deplasmandan puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.

Beşiktaş Kayserispor CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

BEİN SPORTS BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR MAÇI İZLE

Süper Lig’in ikinci yarısındaki bu karşılaşma, beIN Sports üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Beşiktaş ile Kayserispor arasındaki mücadele, saat 20.00’de başlayacak. Hakem Ozan Ergün’ün yöneteceği maç, Tüpraş Stadı’nda oynanacak.

Beşiktaş, bu sezon lig ve kupada oynadığı son 8 maçta mağlubiyet yaşamadı. Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe ve Ankara Keçiörengücü’nü mağlup eden siyah-beyazlılar; Samsunspor, Gaziantep FK ve Trabzonspor ile berabere kaldı. Kayserispor ise ligin ilk yarısındaki performansıyla alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veriyor.

ETİKETLER
#Futbol
#beşiktaş
#süper lig
#kayserispor
#canlı yayın
#beın sports
#tüpraş stadı
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.