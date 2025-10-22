Sahibi çaresizce izledi! Kaçak elektrik yüzünden can verdi

Kocaeli Gebze'de kaçak elektrik hattına denk gelen iki attan biri yüksek akıma kapılarak telef oldu. Çaresiz sahibi o anları kamera kaydına aldı. Cumaköy'de meydana gelen acı olayda iki at seyir halindeyken elektrik akımına kapıldı. Atlardan biri kurtulurken diğeri uzun süre akıma maruz kalarak hayatını kaybetti. Su deposundan çekilen kaçak elektrik hattının yer altından geçen bölümünde meydana gelen sızıntıdan dolayı olduğu iddia edildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ) ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgedeki enerjiyi keserek inceleme yaptı ve olayla ilgili rapor tuttu. Olay anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Üzücü olayı kayda alan vatandaşın, "Ölüyor mu? Ölüyor vallahi" dediği duyuldu.