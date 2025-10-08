Elektrik akımına kapılan işçiden acı haber

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 34 yaşındaki fabrika işçisi, hayvan ağılında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olay, Saray ilçesi Çukuryurt Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, dün akşam saatlerinde işten eve dönen Orkun Bilgin, hayvanlarına bakmak için evlerine yakın olan çiftliğe gitti.

HAREKETSİZ YATTIĞINI FARK ETTİ

Uzun süre dönmemesi üzerine merak eden babası çiftliğe gittiğinde, oğlunun hayvan ağılında hareketsiz yattığını fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları kontrolde Orkun Bilgin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği tespit edilen Orkun Bilgin'in cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından adli tıp kurumuna gönderilmek üzere Saray Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Fabrika işçisi ve 2 çocuk babası Orkun Bilgin'in ailesiyle birlikte hayvancılıkla da uğraştığı öğrenildi.