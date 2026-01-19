TOKİ Şanlıurfa kura sonucu görüntüleme ekranı 2026! TOKİ Şanlıurfa kura çekimi sonuçları asıl/yedek listesi açıklandı mı?

TOKİ Şanlıurfa kura çekimi sonuçları ekranında asıl ve yedek olarak hak sahibi kazanan adaylar listeleniyor. TOKİ Şanlıurfa kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilirken ilçelere göre isim listeleri yayımlanıyor. TOKİ Şanlıurfa kura sonucu isim listesinde sıra numarası, banka numarası, başvuru türü, adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, durum ve çekiliş sıra numarası yer alacak. TOKİ Şanlıurfa kura çekimi tamamlandıktan sonra adaylar, isim listeleri üzerinden kontrollerini gerçekleştirecek. Şanlıurfa konut belirleme kurası ile konut belirlenen hak sahipleri, idarenin tespit edeceği ve ilan edeceği tarihlerde başvuru yaptıkları bankalar üzerinden konut sözleşmesi imzalayacak. Başvuruda asil veya yedek olarak hak kazanamayanlar ise 5 bin lira başvuru ücretini beş iş günü içerisinde iade olarak alabilecek. Peki TOKİ Şanlıurfa kura sonucu isim listesi 2026 açıklandı mı? İşte, TOKİ Şanlıurfa 13.790 konut kura sonucu görüntüleme yöntemi…

TOKİ ŞANLIURFA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2026 AÇIKLANDI MI?

TOKİ Şanlıurfa kura çekimi 19 Ocak saat 14.00’da illere göre yapılıyor. İlk kura çekimi Merkezden (Eyyübiye Haliliye, Karaköprü) başlarken sırasıyla Akçakale, Birecik, Bozova, Ceylanpınar, Halfeti, Harran, Siverek, Suruç ve Viranşehir ilçelerinde gerçekleştirilecek. TOKİ Şanlıurfa kura çekimi tamamlandıktan sonra isim listeleri PDF şeklinde yayınlanacak. Kura çekimi asıl/yedek durumlarının en geç saat 21.00’a kadar paylaşılması bekleniyor.

TOKİ ŞANLIURFA KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI

TOKİ Şanlıurfa kura sonuçları görüntüleme ekranı, internet üzerinden erişime açılacak. Kuraya katılan kişiler, telefon, bilgisayar, tablet vb. araçlarla kura sonuçlarını sorgulayabilecek. TOKİ Şanlıurfa kura çekimi tamamlandıktan sonra sorgulama ekranı aktif olacak.

TOKİ Şanlıurfa kura sonucu ekranında adayların asıl/yedek durumlarının yanı sıra başvuru sıra numaraları, banka numarası, başvuru türü, adı-soyadı, T.C. kimlik numarası ve çekiliş sıra numarası yer alacak.

14 FARKLI İLÇEYE KONUT İNŞA EDİLECEK

Şanlıurfa’da en fazla konut merkez olarak belirlenen Eyyübiye, Haliliye, Karaköprü ilçelerine toplam 9 bin konut olarak inşa edilecek. Akçakale’ye 350 konut, Birecik 180 konut, Bozova 700 konut, Ceylanpınar 200 konut, Halfeti 400 konut, Harran 700 konut, Hilvan 110 konut, Siverek 750 konut, Suruç 800 konut ve Viranşehir’e 600 konut yapılacak.

HAFTALIK KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ BELLİ OLDU

TOKİ 500 bin sosyal konut kampanyası kura çekimleri 19 Ocak’ta Şanlıurfa ili ile devam etti. 22 Ocak tarihinde Amasya, 24 Ocak’ta Aydın, 21 Ocak’ta Trabzon ve Tokat illerinde devam edecek. Manisa, Kastamonu, Sivas kura çekimi 23 Ocak cuma günü yapılırken 25 Ocak’ta Giresun kura çekimiyle hafta tamamlanacak.