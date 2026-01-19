Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

TOKİ Şanlıurfa kura sonucu görüntüleme ekranı 2026! TOKİ Şanlıurfa kura çekimi sonuçları asıl/yedek listesi açıklandı mı?

TOKİ Şanlıurfa kura sonuçları isim listesi sorgulama adresi vatandaşların gündeminde yer alıyor. TOKİ 500 bin konut kampanyası kapsamında her gün farklı illerin kura çekimleri gerçekleştiriliyor. Bugün (19 Ocak 2026 Pazartesi) ise TOKİ Şanlıurfa kura çekimi gerçekleştirildi. Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen kura çekiminin ardından TOKİ Şanlıurfa kura sonuçları isim listesi belli oldu. Eyyübiye, Haliliye, Karaköprü, Akçakale, Birecik, Bozova, Ceylanpınar, Haliliye, Karaköprü, Akçakale, Birecik, Bozova, Ceylanpınar, Halfeti, Harran, Siverek, Suruç ve Viranşehir ilçelerinde inşa edilecek olan 13 bin 790 konutun hak sahibi isim listesi açıklandı. Yapılan açıklamayla birlikte TOKİ Şanlıurfa kura sonuçları yedek isim listesi de belli oldu. Peki 2026 TOKİ Şanlıurfa kura sonuçları açıklandı mı, isim listesi ne zaman duyurulacak? İşte Şanlıurfa TOKİ kura sonuçları isim listesi asil ve yedek sorgulama ekranı...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
TOKİ Şanlıurfa kura sonucu görüntüleme ekranı 2026! TOKİ Şanlıurfa kura çekimi sonuçları asıl/yedek listesi açıklandı mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.01.2026
saat ikonu 17:09
|
GÜNCELLEME:
19.01.2026
saat ikonu 17:10

çekimi sonuçları ekranında asıl ve yedek olarak hak sahibi kazanan adaylar listeleniyor. TOKİ Şanlıurfa kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilirken ilçelere göre isim listeleri yayımlanıyor. TOKİ Şanlıurfa kura sonucu isim listesinde sıra numarası, banka numarası, başvuru türü, adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, durum ve çekiliş sıra numarası yer alacak. TOKİ Şanlıurfa kura çekimi tamamlandıktan sonra adaylar, isim listeleri üzerinden kontrollerini gerçekleştirecek. Şanlıurfa belirleme kurası ile konut belirlenen hak sahipleri, idarenin tespit edeceği ve ilan edeceği tarihlerde başvuru yaptıkları bankalar üzerinden konut sözleşmesi imzalayacak. Başvuruda asil veya yedek olarak hak kazanamayanlar ise 5 bin lira başvuru ücretini beş iş günü içerisinde iade olarak alabilecek. Peki TOKİ Şanlıurfa kura sonucu 2026 açıklandı mı? İşte, TOKİ Şanlıurfa 13.790 konut kura sonucu görüntüleme yöntemi…

TOKİ Şanlıurfa kura sonucu görüntüleme ekranı 2026! TOKİ Şanlıurfa kura çekimi sonuçları asıl/yedek listesi açıklandı mı?

TOKİ ŞANLIURFA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2026 AÇIKLANDI MI?

TOKİ Şanlıurfa kura çekimi 19 Ocak saat 14.00’da illere göre yapılıyor. İlk kura çekimi Merkezden (Eyyübiye Haliliye, Karaköprü) başlarken sırasıyla Akçakale, Birecik, Bozova, Ceylanpınar, Halfeti, Harran, Siverek, Suruç ve Viranşehir ilçelerinde gerçekleştirilecek. TOKİ Şanlıurfa kura çekimi tamamlandıktan sonra isim listeleri PDF şeklinde yayınlanacak. Kura çekimi asıl/yedek durumlarının en geç saat 21.00’a kadar paylaşılması bekleniyor.

TOKİ Şanlıurfa kura sonucu görüntüleme ekranı 2026! TOKİ Şanlıurfa kura çekimi sonuçları asıl/yedek listesi açıklandı mı?

TOKİ ŞANLIURFA KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI

TOKİ Şanlıurfa kura sonuçları görüntüleme ekranı, internet üzerinden erişime açılacak. Kuraya katılan kişiler, telefon, bilgisayar, tablet vb. araçlarla kura sonuçlarını sorgulayabilecek. TOKİ Şanlıurfa kura çekimi tamamlandıktan sonra sorgulama ekranı aktif olacak.

TOKİ Şanlıurfa kura sonucu ekranında adayların asıl/yedek durumlarının yanı sıra başvuru sıra numaraları, banka numarası, başvuru türü, adı-soyadı, T.C. kimlik numarası ve çekiliş sıra numarası yer alacak.

TOKİ Şanlıurfa kura sonucu görüntüleme ekranı 2026! TOKİ Şanlıurfa kura çekimi sonuçları asıl/yedek listesi açıklandı mı?

14 FARKLI İLÇEYE KONUT İNŞA EDİLECEK

Şanlıurfa’da en fazla konut merkez olarak belirlenen Eyyübiye, Haliliye, Karaköprü ilçelerine toplam 9 bin konut olarak inşa edilecek. Akçakale’ye 350 konut, Birecik 180 konut, Bozova 700 konut, Ceylanpınar 200 konut, Halfeti 400 konut, Harran 700 konut, Hilvan 110 konut, Siverek 750 konut, Suruç 800 konut ve Viranşehir’e 600 konut yapılacak.

TOKİ Şanlıurfa kura sonucu görüntüleme ekranı 2026! TOKİ Şanlıurfa kura çekimi sonuçları asıl/yedek listesi açıklandı mı?

HAFTALIK KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ BELLİ OLDU

TOKİ 500 bin sosyal konut kampanyası kura çekimleri 19 Ocak’ta Şanlıurfa ili ile devam etti. 22 Ocak tarihinde Amasya, 24 Ocak’ta Aydın, 21 Ocak’ta Trabzon ve Tokat illerinde devam edecek. Manisa, Kastamonu, Sivas kura çekimi 23 Ocak cuma günü yapılırken 25 Ocak’ta Giresun kura çekimiyle hafta tamamlanacak.

ETİKETLER
#konut
#toki
#şanlıurfa
#sonuçlar
#kura
#çekimler
#isim listesi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.