Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Emekli promosyonunda 2026 rakamları! Kritik '60 bin TL' detayı

Ocak 19, 2026 11:18
1
banka promosyon

Emekliler için maaş zammının ardından gözler bu kez bankalara çevrildi.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan yüzde 12,19’luk artış, promosyon yarışını da hızlandırdı.

Bankalar, maaş tutarı ve taahhüt süresine göre promosyon ödemelerini yukarı çekiyor.

Emekliler ise “en yüksek ödemeyi kim veriyor?” sorusunun yanıtını arıyor.

Peki hangi banka ne kadar promosyon sunuyor? İşte güncel rakamlar ve şartlar…

2
Emekli promosyonunda 2026 rakamları! Kritik '60 bin TL' detayı

En düşük emekli maaşı alan emekliler bankalardan en az 18 bin TL ile 26 bin TL arasında promosyon alabilecek. Aylık emekli maaşı 22 bin TL ile 24.999 TL arasında olanlar, 2026 yılında promosyon olarak 22 bin TL'den başlayıp 32 bin TL'ye kadar teklifler görebilecek.

3
banka promosyonu

MAAŞ YÜKSELDİKÇE PROMOSYON ARTIYOR 

Maaşı 25 bin TL ile 29.999 TL arasında olan emekliler, banka kampanyalarına bağlı olarak en az 27 bin TL ile 38 bin TL arasında promosyon alma şansına sahip olacak.
 

4
emeki promosyonu

Mynet'te yer alan habere göre; Aylık emekli maaşı 30 bin TL ve üzerinde olanlar için ise 2026'da promosyon miktarının en az 32 bin TL'den başlayıp 45 bin TL, 35.000 TL'nin üzerindekiler için ise 50 bin TL'ye kadar promosyonlar alacak.

5
emekli banka promosyonu

Bankalar 2025 yılında olduğu gibi ek avantajlarla bu miktarı 60 bin TL'nin de üzerine çıkarabilir. Emekli maaşı için yeni promosyon tekliflerinin önümüzdeki günlerde bankalar tarafından tek tek duyurulması bekleniyor.

6
Emekli promosyonunda 2026 rakamları! Kritik '60 bin TL' detayı

TEB

TEB, 12.000 TL ana promosyona ek olarak, otomatik fatura talimatı gibi koşullarla 9.000 TL ek ödeme yaparak toplamda 21.000 TL imkan sağlıyor.

 

7
Emekli promosyonunda 2026 rakamları! Kritik '60 bin TL' detayı

İŞ BANKASI

15.000 TL nakit promosyon ve 9.000 TL'ye varan ek promosyon fırsatıyla toplam tutarı 24.000 TL'ye çıkarttı.
 

 

8
Emekli promosyonunda 2026 rakamları! Kritik '60 bin TL' detayı

QNB

20.000 TL tutarındaki koşulsuz nakit promosyonun üzerine; fatura talimatı, ihtiyaç kredisi ve ek hesap kullanımı gibi avantajlar ekleyerek toplam ödülü 31.000 TL'ye ulaştırmaktadır.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.