Emekli promosyonunda 2026 rakamları! Kritik '60 bin TL' detayı

Emekliler için maaş zammının ardından gözler bu kez bankalara çevrildi.



SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan yüzde 12,19’luk artış, promosyon yarışını da hızlandırdı.



Bankalar, maaş tutarı ve taahhüt süresine göre promosyon ödemelerini yukarı çekiyor.



Emekliler ise “en yüksek ödemeyi kim veriyor?” sorusunun yanıtını arıyor.



Peki hangi banka ne kadar promosyon sunuyor? İşte güncel rakamlar ve şartlar…