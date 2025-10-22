Böyle sorumsuzluk görülmedi! Çocuğun otobüs ile tehlikeli yolculuğu kamerada

Arnavutköy’de trafikte tehlike saçan olay kameralara yansıdı. Hadımköy yolu üzerinde dün yaşanan olayda, seyir halindeki bir sürücü, yanından geçen otobüsünün direksiyon başındaki sürücüsünün yaşının oldukça küçük olduğunu fark etti. Küçük çocuğun, otobüsü kullandığını gören vatandaş, durumu şaşkınlıkla izleyip o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.