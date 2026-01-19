Memur maaş farkı ne zaman yatacak? 2026 zamlı maaş farkı tarihleri belli olacak

Ocak ayı maaş zammının açıklanmasının ardından memur ve memur emeklilerinin gündeminde fark ödemeleri yer aldı. Zamlı maaşların ödeme takvimine göre farklı tarihlerde yatırılması, gözleri fark ödemelerinin yapılacağı tarihlere çevirdi.

MEMUR MAAŞ FARKI YATTI MI?

Memurlar için 2026 Ocak ayında geçerli olan yüzde 18,6 oranındaki maaş zammı ve 1.000 TL taban aylık artışı, ayın 15’inde ödenen maaşlara yansıtıldı. Bu ödeme, zamlı tutarlar üzerinden gerçekleştirildi. Ancak ayın ilk yarısını kapsayan dönem için ayrıca bir fark oluştu.

1-15 Ocak tarihleri arasındaki 14 günlük süreyi kapsayan maaş farkı ödemeleri, maaş günüyle birlikte yatırılmadı. Bu nedenle söz konusu fark tutarları henüz memurların hesaplarına geçmedi ve ödeme için ayrıca bir takvim bekleniyor.

MEMUR MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK 2026?

Memurlar için oluşan 14 günlük maaş farkı ödemelerinin ilerleyen günlerde hesaplara yatırılması planlanıyor. Zam oranının 5 Ocak Pazartesi günü açıklanması nedeniyle, ayın ilk yarısında eski maaş üzerinden hesaplama yapıldı ve fark ortaya çıktı.

Yetkili kurumlar tarafından fark ödemelerine ilişkin net bir gün açıklanmadı. Memur maaş farkı ödemelerinin, maaş sistemi içinde ayrı bir işlemle memurların banka hesaplarına aktarılması bekleniyor.

14 GÜNLÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ FARKI NE KADAR YATACAK?

Memur emeklileri maaşlarını her ayın 1-5’i arasında alıyor ve Ocak ayı maaşlarını zam uygulanmadan çekti. Yüzde 18,6’lık zam ve 1.000 TL taban aylık artışı sonrasında emekli maaşlarında önemli bir artış oluştu.

Ocak zammı ile en düşük memur emeklisi aylığı ek ödeme dahil 22 bin 672 liradan 27 bin 772 liraya yükseldi. Buna göre bir aylık fark alacak memur emeklisine en az 5 bin 100 lira, üç aylık fark alacak emekliye ise en az 15 bin 300 lira ödeme yapılacak.