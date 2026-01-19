Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Emekliye ek zam kulisi! Özgür Erdursun rakam vererek açıkladı! Perşembe günü öğrenmiş olacağız

Ocak 19, 2026 17:22
1
emekli ek zam

En düşük emekli maaşının 20 bin liraya çıkarılması süreci Meclis’te ilerlerken, SGK Uzmanı Özgür Erdursun’dan dikkat çeken yeni bir değerlendirme geldi. 

Erdursun, yalnızca taban maaşın değil, diğer emekliler için de zam oranlarının yeniden ele alınabileceğini söyledi. Gözler şimdi 'üçüncü hamle' ihtimaline çevrildi.

İşte detaylar ve Özgür Erdursun'un hesaba katılmalı dediği o ihtimal...

 

 

 

 

2
en düşük emekli maaşı

En düşük emekli aylığında artış için gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. En düşük emekli maaşını 20 bin liraya yükseltecek kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenlemeden 4 milyon 917 bin emekli faydalanacak.  

Teklif ile en düşük emekli aylığını yüzde 18,48 oranında zam yapılacak. En düşük emekli aylığı 16 bin 881 liradan 20 bin liraya çıkacak. 

 

3
seyyanen zam

TGRT Haber Ankara temsilcisi Fatih Atik, bugün Tgrthaber.com.tr'de kaleme aldığı yazısında emekliye olası bir seyyanen zam için 2026 yılının ikinci yarısına işaret ederken SGK Uzmanı Özgür Erdursun da halihazırda Meclis aşamasında olan emekli zammıyla ilgili düşük de olsa bir ek zam ihtimalini dillendirdi.   

  

4
emekli ek zam

Erdursun katıldığı Youtube yayınında şu ifadelere yer verdi: "Konu dönüp dolaşıyor 20 bin TL aylık alacak olan en düşük emekli maaş alanlar meselesine geliyor. Öte yandan emeklilerin yüzde 55.8'i 20 bin lirayla 25.000 lira arasında değişiyor. Türkiye'de emeklilerin yüzde 10'u 25 bin liranın üzerinde maaş alıyor. 

5
Emekliye ek zam kulisi! Özgür Erdursun rakam vererek açıkladı! Perşembe günü öğrenmiş olacağız

DİĞER EMEKLİLERE DE ARTIŞ İHTİMALİ 

Bir değişiklik olursa en düşük aylık bir miktar artırılabilir diye düşünüyorum. Bunun dışında da diğer emeklilere de 12.19 yerine yüzde 18.60'a çıkartılabilir diye düşünüyorum dedi. Bunun dışında ayrıca çok yüksek bir artış beklemiyorum dedi.   

 

6
emekli zammı

ÜÇÜNCÜ HAMLE GELECEK Mİ?

3 Ocak'ta enflasyon verileri açıklandı. Biz o enflasyon verilerine göre emekli aylıklarının kaç lira olacağını söyledik. Arkasından en düşük tamamlanan aylık yüzde 18.48 ile 20.000 TL olacak diye ikinci bir hamle yapıldı. 

Şimdi üçüncü bir hamle yapılacak mı? Biz de hep beraber Meclis'te yapılacak görüşme sonrası perşembe günü öğrenmiş olacağız.   

7
Emekliye ek zam kulisi! Özgür Erdursun rakam vererek açıkladı! Perşembe günü öğrenmiş olacağız

BAHÇELİ 'RAHAT OLAMAYIZ' DEMİŞTİ   

Devlet Bahçeli’nin grup toplantısında, “Onlar üzülürken bizler rahat olamayız, onları sefalet ücreti değil en azından insanca yaşayabilecekleri bir seviyeye taşımalıyız. Emeklilerimizin sonuna kadar yanındayız” ifadelerini kullanmıştı.   

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.