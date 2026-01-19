Emekliye ek zam kulisi! Özgür Erdursun rakam vererek açıkladı! Perşembe günü öğrenmiş olacağız

Kategoriler
En düşük emekli maaşının 20 bin liraya çıkarılması süreci Meclis’te ilerlerken, SGK Uzmanı Özgür Erdursun’dan dikkat çeken yeni bir değerlendirme geldi.
Erdursun, yalnızca taban maaşın değil, diğer emekliler için de zam oranlarının yeniden ele alınabileceğini söyledi. Gözler şimdi 'üçüncü hamle' ihtimaline çevrildi.
İşte detaylar ve Özgür Erdursun'un hesaba katılmalı dediği o ihtimal...
En düşük emekli aylığında artış için gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. En düşük emekli maaşını 20 bin liraya yükseltecek kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenlemeden 4 milyon 917 bin emekli faydalanacak.
Teklif ile en düşük emekli aylığını yüzde 18,48 oranında zam yapılacak. En düşük emekli aylığı 16 bin 881 liradan 20 bin liraya çıkacak.
TGRT Haber Ankara temsilcisi Fatih Atik, bugün Tgrthaber.com.tr'de kaleme aldığı yazısında emekliye olası bir seyyanen zam için 2026 yılının ikinci yarısına işaret ederken SGK Uzmanı Özgür Erdursun da halihazırda Meclis aşamasında olan emekli zammıyla ilgili düşük de olsa bir ek zam ihtimalini dillendirdi.
Erdursun katıldığı Youtube yayınında şu ifadelere yer verdi: "Konu dönüp dolaşıyor 20 bin TL aylık alacak olan en düşük emekli maaş alanlar meselesine geliyor. Öte yandan emeklilerin yüzde 55.8'i 20 bin lirayla 25.000 lira arasında değişiyor. Türkiye'de emeklilerin yüzde 10'u 25 bin liranın üzerinde maaş alıyor.
DİĞER EMEKLİLERE DE ARTIŞ İHTİMALİ
Bir değişiklik olursa en düşük aylık bir miktar artırılabilir diye düşünüyorum. Bunun dışında da diğer emeklilere de 12.19 yerine yüzde 18.60'a çıkartılabilir diye düşünüyorum dedi. Bunun dışında ayrıca çok yüksek bir artış beklemiyorum dedi.
ÜÇÜNCÜ HAMLE GELECEK Mİ?
3 Ocak'ta enflasyon verileri açıklandı. Biz o enflasyon verilerine göre emekli aylıklarının kaç lira olacağını söyledik. Arkasından en düşük tamamlanan aylık yüzde 18.48 ile 20.000 TL olacak diye ikinci bir hamle yapıldı.
Şimdi üçüncü bir hamle yapılacak mı? Biz de hep beraber Meclis'te yapılacak görüşme sonrası perşembe günü öğrenmiş olacağız.
BAHÇELİ 'RAHAT OLAMAYIZ' DEMİŞTİ
Devlet Bahçeli’nin grup toplantısında, “Onlar üzülürken bizler rahat olamayız, onları sefalet ücreti değil en azından insanca yaşayabilecekleri bir seviyeye taşımalıyız. Emeklilerimizin sonuna kadar yanındayız” ifadelerini kullanmıştı.