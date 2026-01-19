A101 aktüel ürünler kataloğu 22-29 Ocak haftası! A101 marketlere boks standı, barfiks barı, valiz, şarjı masaj aleti geliyor

Kategoriler
A101 aktüel ürünler kapsamında market zincirine her perşembe olduğu gibi bu perşembe günü de yeni uygun fiyatlı fırsat ürünleri geliyor. A101 22 Ocak kataloğunda yer alan bilgilere göre bu hafta perşembe günü peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile 402 litre net hacmi olan no frost buzdolabı 19 bin 999 TL'den, 10 KG, 15 programı bulunan çamaşır makinesi 15 bin 999 TL'den, 65 litre kapasiteli mekanik silindirik termosifon ise 6 bin 999 TL'den satışa çıkacak. Bu ürünlerin yanı sıra 299 TL'den elektrikli cezve, 649 TL'den kahve/baharat öğütücü, 1.699 TL'den çay makinesi, 799 TL'den ise saç maşası A101 aktüel ürünler raflarında 22 Ocak Perşembe günü yerini alacak. Önümüzdeki hafta 29 Ocak 2026 Perşembe günü ise A101 marketlere evde egzersiz yapmak isteyenler için set geliyor. Yaz için şimdiden fit olmaya evde çalışarak başlamak isteyen vatandaşlar için egzersiz aleti 1.099 TL'den, denge ayarlı barfiks barı 599 TL'den, ayarlanabilir kol, bacak ve bilek kas güçlendirici egzersiz aleti ise 599 TL'den satışa sunulacak. Tatil hazırlıklarını şimdiden yapan vatandaşlar için ayrıca 3 farklı boyda valiz ve makyaj çantası gibi birçok ürün de 29 Ocak A101 aktüel kataloğunda yer aldı.
55" 4K LED TV: 16.499 TL
Akıllı Saat (1,53 inç ekran): 899 TL
8/256 GB Cep Telefonu: 8.799 TL
Kablosuz Bluetooth Hoparlör: 539 TL
Masaüstü Telefon Tutucu: 89,50 TL
Vantuzlu Araç İçi Telefon Tutucu: 159 TL
Alkalin İnce/Kalem Pil 4'lü: 79 TL
Elektrikli Cezve (4-5 fincan): 299 TL
Çay Makinesi (1,8 L): 1.699 TL
Buharlı Temizleyici (1000 ml): 2.999 TL
Waffle Makinesi (1000 W): 999 TL
Kahve ve Baharat Öğütücü: 649 TL
Çubuk Blender (350 W): 599 TL
Saç Maşası (Seramik Kaplama): 799 TL
Erkek Bakım Seti (Kablosuz): 899 TL
Dijital Baskül (180 kg kapasite): 329 TL
402 L No-Frost Buzdolabı: 19.999 TL
10 KG Çamaşır Makinesi: 15.999 TL
65 L Mekanik Termosifon: 6.999 TL
Çalışma Masası: 999 TL
5 Raflı Kitaplık (Beyaz): 999 TL
5 Raflı Metal Kitaplık: 749 TL
2 Bölmeli Kirli Çamaşır Sepeti: 749 TL
Klozet Fırçası ve Çöp Kovası Seti: 169 TL
Küçük Çocuk Koltuğu: 129 TL
Büyük Boy Oyuncak Saklama Kutusu: 299 TL
Küçük Boy Oyuncak Saklama Kutusu: 69,50 TL
Tritan Matara 500 ml: 89,50 TL
Tek Fiyat Temizlik Ürünleri (Fırça, faraş vb.): 29,50 TL
65" 4K Smart TV: 22.999 TL
50" 4K QLED TV: 10.999 TL
50" Smart TV: 11.999 TL
Kablosuz Klavye Mouse Seti: 499 TL
Akıllı Yüz Takip Standı: 799 TL
Bluetooth Kulaklık: 329 TL
Bluetooth Hoparlör: 599 TL
9W LED Ampul: 55 TL
9 KG Çamaşır Makinesi: 13.999 TL
Bulaşık Makinesi: 12.499 TL
Ankastre Set (Fırın, Ocak, Davlumbaz): 8.899 TL
Davlumbaz: 3.112 TL
Mutfak Robotu: 1.199 TL
Türk Kahvesi Makinesi: 1.199 TL
125 CC Benzinli Motosiklet: 44.990 TL
50 CC Benzinli Motosiklet: 39.990 TL
Elektrikli Moped: 39.990 TL
Üç Tekerlekli Moped: 89.990 TL
Mekik ve Egzersiz Aleti: 1.099 TL
Şınav Tahtası: 399 TL
Boks Standı Seti: 1.999 TL
Ayarlanabilir Egzersiz Aleti: 599 TL
Dokuma Yolluk: 599 TL
2 Kapaklı Ayakkabılık: 1.099 TL
Kadın Pijama Takımı: 449 TL
Çok Amaçlı Bölmeli Dolap: 2.999 TL
Aynalı Makyaj Masası: 4.099 TL
Büyük Boy Valiz: 1.099 TL
Kabin Boy Valiz: 835 TL
4+1 Merdiven: 849 TL