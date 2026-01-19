Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

A101 aktüel ürünler kataloğu 22-29 Ocak haftası! A101 marketlere boks standı, barfiks barı, valiz, şarjı masaj aleti geliyor

A101 22-29 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta 16 Ocak Perşembe A101 aktüel ürünler kapsamında 5K 55 inç LED TV peşin fiyatına 4 taksitle raflarda yerini alacak. 16 bin 499 TL'den satışa sunulacak olan televizyonun 2 yıl garantisi bulunuyor. Televizyonun yanı sıra 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip Qualcomm'un Snapdragon 685 işlemcisinden güç alan akıllı telefon da 22 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğunda yer aldı. Önümüzdeki hafta 29 Ocak Perşembe günü ise 4 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesine sahip başka bir telefon modeli daha peşin fiyatına 6 taksitle satışa sunulacak. Ayrıca 3 farklı QLed TV modeli de 29 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğunda bulunuyor. Teknolojik ürünlerin yanı sıra egzersiz aleti, barfiks barı, katlanabilir şınav ve egzersiz tahtası, boks standı, valiz, şarjlı masaj aleti ve beyaz eşya seti de satışa sunulacak. Peki bu hafta A101 aktüel ürünler arasında neler var? İşte 22-29 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler ve fiyat listesi...

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.01.2026
saat ikonu 16:22
|
GÜNCELLEME:
19.01.2026
saat ikonu 16:22

A101 aktüel ürünler kapsamında market zincirine her perşembe olduğu gibi bu perşembe günü de yeni uygun fiyatlı fırsat ürünleri geliyor. A101 22 Ocak kataloğunda yer alan bilgilere göre bu hafta perşembe günü peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile 402 litre net hacmi olan no frost buzdolabı 19 bin 999 TL'den, 10 KG, 15 programı bulunan çamaşır makinesi 15 bin 999 TL'den, 65 litre kapasiteli mekanik silindirik termosifon ise 6 bin 999 TL'den satışa çıkacak. Bu ürünlerin yanı sıra 299 TL'den elektrikli cezve, 649 TL'den kahve/baharat öğütücü, 1.699 TL'den çay makinesi, 799 TL'den ise saç maşası A101 aktüel ürünler raflarında 22 Ocak Perşembe günü yerini alacak. Önümüzdeki hafta 29 Ocak 2026 Perşembe günü ise A101 marketlere evde egzersiz yapmak isteyenler için set geliyor. Yaz için şimdiden fit olmaya evde çalışarak başlamak isteyen vatandaşlar için egzersiz aleti 1.099 TL'den, denge ayarlı barfiks barı 599 TL'den, ayarlanabilir kol, bacak ve bilek kas güçlendirici egzersiz aleti ise 599 TL'den satışa sunulacak. Tatil hazırlıklarını şimdiden yapan vatandaşlar için ayrıca 3 farklı boyda valiz ve makyaj çantası gibi birçok ürün de 29 Ocak A101 aktüel kataloğunda yer aldı.

A101 22-29 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2026

55" 4K LED TV: 16.499 TL

Akıllı Saat (1,53 inç ekran): 899 TL

8/256 GB Cep Telefonu: 8.799 TL

Kablosuz Bluetooth Hoparlör: 539 TL

Masaüstü Telefon Tutucu: 89,50 TL

Vantuzlu Araç İçi Telefon Tutucu: 159 TL

Alkalin İnce/Kalem Pil 4'lü: 79 TL

Elektrikli Cezve (4-5 fincan): 299 TL

Çay Makinesi (1,8 L): 1.699 TL

Buharlı Temizleyici (1000 ml): 2.999 TL

Waffle Makinesi (1000 W): 999 TL

Kahve ve Baharat Öğütücü: 649 TL

Çubuk Blender (350 W): 599 TL

Saç Maşası (Seramik Kaplama): 799 TL

Erkek Bakım Seti (Kablosuz): 899 TL

Dijital Baskül (180 kg kapasite): 329 TL

402 L No-Frost Buzdolabı: 19.999 TL

10 KG Çamaşır Makinesi: 15.999 TL

65 L Mekanik Termosifon: 6.999 TL

Çalışma Masası: 999 TL

5 Raflı Kitaplık (Beyaz): 999 TL

5 Raflı Metal Kitaplık: 749 TL

2 Bölmeli Kirli Çamaşır Sepeti: 749 TL

Klozet Fırçası ve Çöp Kovası Seti: 169 TL

Küçük Çocuk Koltuğu: 129 TL

Büyük Boy Oyuncak Saklama Kutusu: 299 TL

Küçük Boy Oyuncak Saklama Kutusu: 69,50 TL

Tritan Matara 500 ml: 89,50 TL

Tek Fiyat Temizlik Ürünleri (Fırça, faraş vb.): 29,50 TL

A101 MARKETLERE BU HAFTA PERŞEMBE GÜNÜ HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR 22-29 OCAK?

65" 4K Smart TV: 22.999 TL

50" 4K QLED TV: 10.999 TL

50" Smart TV: 11.999 TL

Kablosuz Klavye Mouse Seti: 499 TL

Akıllı Yüz Takip Standı: 799 TL

Bluetooth Kulaklık: 329 TL

Bluetooth Hoparlör: 599 TL

9W LED Ampul: 55 TL

9 KG Çamaşır Makinesi: 13.999 TL

Bulaşık Makinesi: 12.499 TL

Ankastre Set (Fırın, Ocak, Davlumbaz): 8.899 TL

Davlumbaz: 3.112 TL

Mutfak Robotu: 1.199 TL

Türk Kahvesi Makinesi: 1.199 TL

125 CC Benzinli Motosiklet: 44.990 TL

50 CC Benzinli Motosiklet: 39.990 TL

Elektrikli Moped: 39.990 TL

Üç Tekerlekli Moped: 89.990 TL

A101 22-29 OCAK AKTÜEL KATALOĞU FİYAT LİSTESİ

Mekik ve Egzersiz Aleti: 1.099 TL

Şınav Tahtası: 399 TL

Boks Standı Seti: 1.999 TL

Ayarlanabilir Egzersiz Aleti: 599 TL

Dokuma Yolluk: 599 TL

2 Kapaklı Ayakkabılık: 1.099 TL

Kadın Pijama Takımı: 449 TL

Çok Amaçlı Bölmeli Dolap: 2.999 TL

Aynalı Makyaj Masası: 4.099 TL

Büyük Boy Valiz: 1.099 TL

Kabin Boy Valiz: 835 TL

4+1 Merdiven: 849 TL

