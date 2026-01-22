BİM 23-30 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Mini fırın, klavye-mouse set, süpürge, mini yazıcı ve termos geliyor

Kategoriler
BİM’de haftanın yepyeni indirimli ürünler belli oldu. Zincir markette kampanya rüzgarları eserken herkesin merakla beklediği narenciye sıkacağı 790 TL, Turbo cam ankastre set 9.500 TL olacak. BİM’de bu hafta cuma günü pilates ürünlerinde dev indirim fırsatı yaşanacak. Ağırlık topu, el kavrama seti, pilates matı, pilates çemberi, kapı barı, bacak spor aleti, masaj barı, el yayı gibi ürünler satışa sunulacak. Önümüzdeki hafta cuma günü ise Buharlı Temizleme Makinesi 4.750 TL, Kablosuz Mini Yazıcı 699 TL, Çift Kişilik Battaniye 269 TL, Erkek Polar Gömlek 255 TL, Baskılı Havlu Seti 109 TL, Klasik Vakumlu Termos 2.790 TL, Emaye Çaydanlık Takımı 849 TL, 6’lı Çay Bardağı Seti ise 299 TL’den satışa sunulacak. İşte, BİM 23-30 Ocak aktüel kataloğu…
50 İnç Frameless Ultra HD Qled Televizyon 14.490 TL
Buharlı Temizleme Makinesi 4.750 TL
Android FHD 14 Smart Televizyon 7.590 TL
El Blenderı Siyah 490 TL
Dondurma Yapabilen Hamur Makinesi 2.990 TL
Mini Fırın 1.990 TL
Turbo Fan Süpürge 4.490 TL
Saç Kurutma Makinesi 699 TL
Elektrikli Süpürge 3.249 TL
Çift Kişilik Battaniye 269 TL
Kablosuz Mini Yazıcı 699 TL
Baharat Öğütücü 299 TL
Tam Fermuarlı Polar Erkek 319 TL
Baskılı Havlu Seti 109 TL
Cam Gravürlü Şekerlik/Lokumluk 85 TL
Klasik Vakumlu Çelik Termos 2.790 TL
Modern Mutfak Kutusu 299 TL
Desenli Porselen Kupa 179 TL
Bambu Kesme Tahtası 285 TL
6’lı Çay Bardağı 299 TL
Emaye Çaydanlık Seti 849 TL
65 İnç 4K HDR10 Nanocell Televizyon 34.990 TL
15C 256 GB Cep Telefonu 13.490 TL
55 İnç 4K Ultra HD Qled Televizyon 16.900 TL
Tuşlu Cep Telefonu 1.790 TL
Dijital Mikrodalga Fırın 2.490 TL
Personel Blender 1.349 TL
Mini Blender Set 1.490 TL
Turbo Beyaz Cam Ankastre Set 9.990 TL
Narenciye Sıkacağı 790 TL
Türk Kahve Makinesi 1.390 TL
Titreşimli Masaj Aleti Seti 649 TL
Ağırlık Topu 219 TL
El Kavrama Seti 149 TL
Yoga/Pilates Matı 479 TL
Yoga/Pilates Gergi Bandı 179 TL
Yoga/Pilates Çemberi 229 TL
Pilates/Yoga Barı 209 TL
Elastik Esneme Bandı 129 TL
Dumbell Set 249 TL
Egzersiz Direnç Bandı 99 TL
Kapı Barı 329 TL
Pilates Toplu 259 TL
Sporcu Büstiyer 429 TL
Fermuarlı Eşofman Üstü 489 TL
Sporcu Tayt 379 TL
Eşofman Altı 359 TL
Spor Çantası 439 TL
Karnıyarık Tencere 799 TL
Tava 529 TL
Derin Tencere 799 TL
26 cm Krep Tava 259 TL