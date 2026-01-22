BİM 23-30 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Mini fırın, klavye-mouse set, süpürge, mini yazıcı ve termos geliyor

BİM’de haftanın yepyeni indirimli ürünler belli oldu. Zincir markette kampanya rüzgarları eserken herkesin merakla beklediği narenciye sıkacağı 790 TL, Turbo cam ankastre set 9.500 TL olacak. BİM’de bu hafta cuma günü pilates ürünlerinde dev indirim fırsatı yaşanacak. Ağırlık topu, el kavrama seti, pilates matı, pilates çemberi, kapı barı, bacak spor aleti, masaj barı, el yayı gibi ürünler satışa sunulacak. Önümüzdeki hafta cuma günü ise Buharlı Temizleme Makinesi 4.750 TL, Kablosuz Mini Yazıcı 699 TL, Çift Kişilik Battaniye 269 TL, Erkek Polar Gömlek 255 TL, Baskılı Havlu Seti 109 TL, Klasik Vakumlu Termos 2.790 TL, Emaye Çaydanlık Takımı 849 TL, 6’lı Çay Bardağı Seti ise 299 TL’den satışa sunulacak. İşte, BİM 23-30 Ocak aktüel kataloğu…

BİM 30 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

50 İnç Frameless Ultra HD Qled Televizyon 14.490 TL

Buharlı Temizleme Makinesi 4.750 TL

Android FHD 14 Smart Televizyon 7.590 TL

El Blenderı Siyah 490 TL

Dondurma Yapabilen Hamur Makinesi 2.990 TL

Mini Fırın 1.990 TL

Turbo Fan Süpürge 4.490 TL

Saç Kurutma Makinesi 699 TL

Elektrikli Süpürge 3.249 TL

Çift Kişilik Battaniye 269 TL

Kablosuz Mini Yazıcı 699 TL

Baharat Öğütücü 299 TL

Tam Fermuarlı Polar Erkek 319 TL

Baskılı Havlu Seti 109 TL

Cam Gravürlü Şekerlik/Lokumluk 85 TL

Klasik Vakumlu Çelik Termos 2.790 TL

Modern Mutfak Kutusu 299 TL

Desenli Porselen Kupa 179 TL

Bambu Kesme Tahtası 285 TL

6’lı Çay Bardağı 299 TL

Emaye Çaydanlık Seti 849 TL

BİM 23 OCAK CUMA AKTÜEL KATALOĞU

65 İnç 4K HDR10 Nanocell Televizyon 34.990 TL

15C 256 GB Cep Telefonu 13.490 TL

55 İnç 4K Ultra HD Qled Televizyon 16.900 TL

Tuşlu Cep Telefonu 1.790 TL

Dijital Mikrodalga Fırın 2.490 TL

Personel Blender 1.349 TL

Mini Blender Set 1.490 TL

Turbo Beyaz Cam Ankastre Set 9.990 TL

Narenciye Sıkacağı 790 TL

Türk Kahve Makinesi 1.390 TL

Titreşimli Masaj Aleti Seti 649 TL

Ağırlık Topu 219 TL

El Kavrama Seti 149 TL

Yoga/Pilates Matı 479 TL

Yoga/Pilates Gergi Bandı 179 TL

Yoga/Pilates Çemberi 229 TL

Pilates/Yoga Barı 209 TL

Elastik Esneme Bandı 129 TL

Dumbell Set 249 TL

Egzersiz Direnç Bandı 99 TL

Kapı Barı 329 TL

Pilates Toplu 259 TL

Sporcu Büstiyer 429 TL

Fermuarlı Eşofman Üstü 489 TL

Sporcu Tayt 379 TL

Eşofman Altı 359 TL

Spor Çantası 439 TL

Karnıyarık Tencere 799 TL

Tava 529 TL

Derin Tencere 799 TL

26 cm Krep Tava 259 TL