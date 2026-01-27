Menü Kapat
 Fuat İğci

ŞOK 28 Ocak-3 Şubat aktüel ürünler kataloğu 2026! Ütü, saç kurutma makinesi, süpürge, banyo ürünleri, spor ekipmanları ve elektronik ürünler geliyor

BİM 28 Ocak- 3 Şubat aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Geniş ürün yelpazesiyle dikkat çeken ŞOK markette bu hafta spor ekipmanlarından giyim ürünlerine, züccaciyeden banyo dekorasyon malzemelerine onlarca farklı ürün raflarda satışa hazır olacak. ŞOK kataloğunun ilk sayfası elektronik ev ürünlerine ayrılırken Hamur Yoğurma Makinesi 4.399 TL, Sürahi Blender 1.699 TL, Sürgülü Aspiratör 999 TL, Buharlı Ütü 749 TL, Halı Yıkama Makinesi ise 2.699 TL’den raflarda olacak. Haftanın merakla beklenen ürünü Dikey Elektrikli Süpürge 999 TL, Saç Kurutma Makinesi 999 TL olacak. Banyo ürünlerinden tuvalet kağıtlığı 199 TL, Metal 3’lü Banyo Köşeliği 199 TL, Standlı Sabunluk Seti 349 TL, Banyo Organizeri ise 169 TL’den satışa sunulacak. Teknoloji ürünleri ve spor ekipmanları ise hesaplı alışveriş peşinde olanlar için gelecek. Peki ŞOK’ta bu hafta neler var? İşte, ŞOK 28 Ocak-3 Şubat aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi…

27.01.2026
27.01.2026
27.01.2026 11:26

’ta haftanın indirimli ürünleri belli oldu. Elektronik mutfak ürünleri, temizlik malzemeleri ve spor ekipmanlarında dev kampanyalar müşterileri bekleyecek. Pratik Kondisyon Bisikleti 4.790 TL, Eğimli Koşu Bandı 17.990 TL, Tek Kişilik Çalışma İstasyonu 17.990 TL, Dambıl Ağırlık Seti 2.690 TL, Eliptik Bisiklet 8.490 TL, Mini Stepper Egzersiz Aleti 1.690 TL’den müşterileri bekleyecek. ürünlerinden olan 4K Ultra HD 165 Ekran Televizyon 39.599 TL olurken Akıllı Çamaşır Kurutma Makinesi 69.999 TL olacak. Retro Buzdolabı 6.999 TL’den satılırken Konuşan Çay Makinesi 3.199 TL, Izgara ve Tost Makinesi 3.499 TL, Buharlı Temizlik Makinesi 3.199 TL olacak. Banyo ürünlerinden olan Çöp Kutusu 75 TL, Duş Başlığı Seti 169 TL, Deri Kulplu Kapaklı Kutu 149 TL’den satışa sunulacak. 2’li Banyo Paspas Seti 299 TL, Banyo Havlusu 179 TL’den reyonlarda olacak. İşte, ŞOK 28 Ocak- 3 Şubat aktüel kataloğu…

ŞOK 28 OCAK - 3 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Hamur Yoğurma Makinesi 4.399 TL

Sürahi Blender 1.699 TL

Çay Makinesi 1.399 TL

95 Watt Sürgülü Aspiratör 999 TL

Seramik Tabanlı Buharlı Ütü 749 TL

Şarjlı Su Pompası 279 TL

Kirli Su Depolu Halı Yıkama Makinesi 2.699 TL

400 Watt Elektrikli Dikey Süpürge 999 TL

3 Kademeli Saç Kurutma Makinesi 999 TL

Titreşimli Diş Fırçası 249 TL

Kablosuz Kulaklık 349 TL

Espresso Seti 249 TL

Kırmızı Renkli 3’lü Su Bardağı 119 TL

Otomatik Temizlik Seti 299 TL

Tablet Mop 299 TL

Sprey Mop 269 TL

Metal Tuvalet Kağıtlığı 199 TL

Metal 3’lü Banyo Köşeliği 199 TL

İki Katlı Tekerlekli Organizer 149 TL

Standlı Sabunluk Seti 349 TL

Duş Başlığı Seti 169 TL

Tuvalet Fırçası 100 TL

5 Litre Çöp Kutusu 75 TL

2’li Banyo Paspas Seti 299 TL

Pirinç Bordürlü Banyo Havlusu 179 TL

Kadın/Erkek Pijama Takımı 349 TL

Pratik Kondisyon Bisikleti 4.790 TL

Otomatik Eğimli Koşu Bandı 17.790 TL

Hava Dirençli Kondisyon Bisikleti 5.990 TL

50 KG Dambıl Seti 2.690 TL

Manuel Eğimli Koşu Bandı 21.990 TL

4K Ultra HD 165 Ekran Uydu Alıcılı Televizyon 39.559 TL

Akıllı Çamaşır Kurutma Makinesi 69.999 TL

3D Kulaküstü Oyuncu Kulaklığı 4.399 TL

Buharlı Temizlik Makinesi 3.199 TL

Konuşan Çay Makinesi 3.199 TL

Retro Bej Renkli Buzdolabı 6.999 TL

Çay Makinesi 3.199 TL

Tost ve Izgara Makinesi 3.499 TL

