ŞOK Aktüel ürünler kataloğu 21 Ocak! Yarın ŞOK marketlere çay makinesi, buharlı el ütüsü, 3 farklı boyda valiz geliyor

ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. ŞOK market şubelerine 21 Ocak 2026 Çarşamba günü itibarıyla gelecek olan aktüel ürünler belli oldu. ŞOK 21 Ocak aktüel kataloğunda yer alan bilgilere göre 4 bin 449 TL fiyat etiketiyle 3 kapaklı dolap, 3 bin 499 TL ve 4 bin 899 TL'den iki farklı karyola modeli geliyor. Bu ürünlerin yanı sıra 2 bin 699 TL'den şifonyer, 2 bin 599 TL'den çok amaçlı mutfak masası, 4 bin 999 TL'den su sebili ve 174 litre buzdolabı 10 bin 999 TL'den satışa çıkacak. Blender, kahve makinesi, çay makinesi, tost makinesi, Türk kahvesi makinesi, yoğurma makinesi ve blender gibi küçük mutfak aletleri de ŞOK 21 Ocak aktüel kataloğunda yer aldı. Vatandaşlar tarafından 21 Ocak ŞOK aktüel ürünler kataloğunun tamamı merak ediliyor.

ŞOK 21 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2026

Beyaz Ankastre Set (Ocak, Fırın, Davlumbaz): 7.699 TL

Türk Kahve Makinesi (1-4 fincan kapasiteli, taşma önleyici sistem): 1.499 TL

Izgara & Tost Makinesi (1800 W, 180 derece açılabilir gövde): 1.999 TL

Seramik Tabanlı Ütü (2400 W, ayarlanabilir buhar gücü): 1.199 TL

2'si 1 Arada Dikey Süpürge (Toz torbasız kullanım, 550 W): 1.699 TL

Hamur Yoğurma Makinesi (1500 W, 5 L paslanmaz çelik hazne): 2.999 TL

Portatif Buharlı Kırışık Giderici (1000 W, 120 ml su kapasitesi): 849 TL

Standlı Blender (250 W, 500 ml şişe): 899 TL

Buhar Kazanlı Ütü (1.4 L su haznesi): 3.599 TL

Dijital Banyo Tartısı (LCD ekran): 399 TL

3 Kapaklı Dolap (90x41x177 cm): 4.499 TL

3 Kapaklı Kahve Köşesi (90x40x180 cm): 4.299 TL

Şifonyer (50x41x77 cm): 2.699 TL

Karyola (190x90x100 cm): 3.499 TL

Yavrulu Karyola (194x94x100 cm): 4.899 TL

Yaylı Yatak (90x190 cm): 2.499 TL

TV Sehpası (120x30x50 cm): 1.899 TL

Mutfak Masası (110x50x92 cm): 2.599 TL

Çocuk Aktivite Masası: 1.599 TL

ŞOK MARKETLERE BU HAFTA ÇARŞAMBA GÜNÜ HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR 2026?

Desenli Porselen Kase 4'lü (10 cm): 399 TL

Desenli Porselen Pasta Tabağı 4'lü (20 cm): 499 TL

Çift Kulplu Döküm Izgara Tava (26 cm): 1.199 TL

Pasta Tabağı 6'lı (20 cm): 349 TL

Servis Tabağı (32 cm): 299 TL

Ayaklı Servis Tabağı (32x15 cm): 299 TL

3 Katlı Sunumluk (Kapaklı 3 kase): 199 TL

Çay Takımı 6'lı (12 parça): 349 TL

Kapaklı Dikdörtgen Tencere (1950 cc): 249 TL

Borosilikat Cam 3'ü 1 Arada French Press (700 ml): 199 TL

Çerezlik (12 cm, farklı renk seçenekleri): 34,95 TL

Kabin Boy Valiz (40 L hacim): 589 TL

Orta Boy Valiz (68 L hacim): 689 TL

Büyük Boy Valiz (104 L hacim): 779 TL

Şarj Kablosu Çeşitleri (Type-C, Lightning vb.): 50 TL - 75 TL

Şarj Adaptörü Çeşitleri (20 W): 149 TL - 199 TL

Tam Otomatik Şemsiye: 199 TL

ŞOK 21 OCAK AKTÜEL KATALOĞU FİYAT LİSTESİ

Çift Kişilik Nevresim Seti (%100 Pamuk): 549 TL

Çift Kişilik Mikrofiber Yorgan (195x215 cm): 429 TL

Tek Kişilik Mikrofiber Yorgan (155x215 cm): 379 TL

Koltuk Örtüsü (170x210 cm, uçları saçaklı): 149 TL

Silikon Micro Yastık (50x70 cm): 109 TL

Buzdolabı (174 Litre, E enerji sınıfı): 10.999 TL

Plastik Çay Makinesi (1800 W, cam demlikli): 1.429 TL

Saç Kurutma Makinesi (1600 W, 4 ısı ayarı): 11.699 TL

El Blender Seti (1700 W, 800 ml doğrayıcı hazne): 2.499 TL

Duvar Tipi Isıtıcı (2300 W): 1.499 TL

Dik Süpürge (Kablosuz, 60 dakika çalışma süresi): 24.399 TL

Sıcak Soğuk Su Sebili: 4.999 TL