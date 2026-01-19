Menü Kapat
Sultangazi'de kar yağışı caddeleri buz pistine çevirdi: Kaza anları kamerada!

İstanbul'un yüksek kesimlerinden biri olan Sultangazi'de kar yağışı etkisini sürdürüyor. Aralıklarla devam eden kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle bazı caddeler buz pistine döndü. Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde bulunan caddede sürücüler zor anlar yaşadı. Kayganlaşan yolda araçlar iniş ve çıkışlarda güçlük çekerken, kontrolden çıkan bazı araçlar kayarak kaza yaptı. Kazaya karışan araçlarda hasar meydana geldi. Kazalar nedeniyle zaman zaman trafikte aksamalar yaşanırken, çevredeki vatandaşlar sürücülere yardım etmeye çalıştı. O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

