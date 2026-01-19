Beşiktaş Kayserispor maçı iptal olacak mı, ertelencek mi? İstanbul'da kar yağışının ardından gündeme geldi

Trendyol Süper Lig'in 18. haftası kapsamında bugün Beşiktaş ile Kayserispor Beşiktaş Park'ta karşı karşıya gelecek. İstanbul'da yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle taraftarlar karşılaşmanın iptal durumunu merak etmeye başladı. Sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların ardından Beşiktaş - Kayserispor maçı iptal olacak mı, ertelenecek mi soruları gündeme geldi.

BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR MAÇI İPTAL OLACAK MI?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Beşiktaş - Kayserispor maçının kar yağışı nedeniyle iptal olacağına dair bir açıklama yapılmadı. Sosyal medyada ortaya atılan iddiaların bir gerçekliği bulunmuyor. TFF tarafından ilerleyen saatlerde konuyla ilgili yeni bir açıklama yapılmadığı takdirde Beşiktaş - Kayserispor maçı bugün saat 20.00'de oynanacak.

BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR MAÇI ERTELENCEK Mİ?

TFF tarafından yoğun kar yağışı sebebiyle Beşiktaş - Kayserispor maçının erteleneceğine dair de bir açıklama yapılmadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından aktarılan bilgilere göre İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı bugün saat 18.00'de sona erecek ve yerini yağmura bırakacak. 21 Ocak 2026 Çarşamba gününe kadar İstanbul'da havanın yağmurlu olması bekleniyor. MGM tarafından İstanbul için paylaşılan 19 Ocak 2026 Pazartesi saatlik hava durumu tahmin raporu ise şöyle: