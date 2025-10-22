Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

İlkay Gündoğan Galatasaray Bodo Glimt maçında neden yok, oynayacak mı? Son dakika İlkay Gündoğan sakatlık durumu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. hafta maçları kapsamında Galatasaray bugün Bodo/Glimt ile karşılaşacak. Karşılaşmaya saatler kala sarı-kırmızılıların orta sahasının kilit isimlerinden olan İlkay Gündoğan'ın sakatlandığı öğrenildi. Taraftarlar tarafından İlkay Gündoğan Galatasaray - Bodo Glimt maçında neden yok, oynayacak mı sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İlkay Gündoğan Galatasaray Bodo Glimt maçında neden yok, oynayacak mı? Son dakika İlkay Gündoğan sakatlık durumu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2025
saat ikonu 14:40
|
GÜNCELLEME:
22.10.2025
saat ikonu 14:43

bugün UEFA kapsamında kendi evinde Norveç ekibi Bodo/Glimt'i ağırlayacak. Karşılaşmaya saatler kala son antrenmanda sarı-kırmızılıların orta sahasının yıldız ismi 'ın sakatlandığı öğrenildi.

Taraftarlar tarafından İlkay Gündoğan Galatasaray - Bodo/Glimt maçında oynayacak mı, neden yok sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

İlkay Gündoğan Galatasaray Bodo Glimt maçında neden yok, oynayacak mı? Son dakika İlkay Gündoğan sakatlık durumu

İLKAY GÜNDOĞAN GALATASARAY - BODO GLİMT MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAYACAK MI?

Galatasaray'ın Bodo/Glimt karşılaşması öncesi son antrenmanında İlkay Gündoğan'ın sakatlandığı öğrenildi. Ağrıları devam eden yıldız futbolcunun Galatasaray - Bodo/Glimt maçında oynamayacağı belirtildi.

İlkay Gündoğan yerine Galatasaray Teknik Direktörü 'un Gabriel Sara veya Yunus Akgün'e şans vermesi bekleniyor.

İlkay Gündoğan Galatasaray Bodo Glimt maçında neden yok, oynayacak mı? Son dakika İlkay Gündoğan sakatlık durumu

İLKAY GÜNDOĞAN SAKATLIK DURUMU

İlkay Gündoğan'ın durumu hakkında henüz Galatasaray tarafından resmi açıklama yapılmadı. Yıldız futbolcunun durumunun ilerleyen saatlerde yapılacak kontrollerin ardından duyurulması bekleniyor.

İlkay Gündoğan'ın sakatlık durumuyla ilgili Galatasaray tarafından resmi bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

İlkay Gündoğan Galatasaray Bodo Glimt maçında neden yok, oynayacak mı? Son dakika İlkay Gündoğan sakatlık durumu

İLKAY GÜNDOĞAN GALATASARAY KARNESİ

İlkay Gündoğan, Galatasaray ile bu sezon toplam 2 Şampyionlar Ligi, 5 Süper Lig olmak üzere toplam 7 maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda 485 dakika süre alan yıldız futbolcu 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

ETİKETLER
#ilkay gündoğan
#galatasaray
#şampiyonlar ligi
#sakatlık
#okan buruk
#Bodo/glimt
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.