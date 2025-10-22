İlkay Gündoğan Galatasaray Bodo Glimt maçında neden yok, oynayacak mı? Son dakika İlkay Gündoğan sakatlık durumu

Galatasaray bugün UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında kendi evinde Norveç ekibi Bodo/Glimt'i ağırlayacak. Karşılaşmaya saatler kala son antrenmanda sarı-kırmızılıların orta sahasının yıldız ismi İlkay Gündoğan'ın sakatlandığı öğrenildi.

Taraftarlar tarafından İlkay Gündoğan Galatasaray - Bodo/Glimt maçında oynayacak mı, neden yok sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

İLKAY GÜNDOĞAN GALATASARAY - BODO GLİMT MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAYACAK MI?

Galatasaray'ın Bodo/Glimt karşılaşması öncesi son antrenmanında İlkay Gündoğan'ın sakatlandığı öğrenildi. Ağrıları devam eden yıldız futbolcunun Galatasaray - Bodo/Glimt maçında oynamayacağı belirtildi.

İlkay Gündoğan yerine Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Gabriel Sara veya Yunus Akgün'e şans vermesi bekleniyor.

İLKAY GÜNDOĞAN SAKATLIK DURUMU

İlkay Gündoğan'ın sakatlık durumu hakkında henüz Galatasaray tarafından resmi açıklama yapılmadı. Yıldız futbolcunun durumunun ilerleyen saatlerde yapılacak kontrollerin ardından duyurulması bekleniyor.

İlkay Gündoğan'ın sakatlık durumuyla ilgili Galatasaray tarafından resmi bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

İLKAY GÜNDOĞAN GALATASARAY KARNESİ

İlkay Gündoğan, Galatasaray ile bu sezon toplam 2 Şampyionlar Ligi, 5 Süper Lig olmak üzere toplam 7 maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda 485 dakika süre alan yıldız futbolcu 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.