Soğuk su, sıcak kalpler! Irmağın ortasında kalan anne köpeği kurtardılar

Sivas'ta arkadaşlarıyla birlikte hafta sonu pikniğe giden Vural Duman, Yıldız Irmağı üzerinde çaresizce bekleyen bir köpeği fark etti. Köpeğin uzun süredir orada mahsur kaldığını anlayan Duman, durumu arkadaşları Yasin Yıldız ve Emre Baygın'a söyledi. İkili, soğuk havaya aldırış etmeden anne köpeği kurtarmak için ırmağın içine girdi. Uzun süren çabaların ardından ırmağın ortasında mahsur kalan anne köpek, güvenli bir şekilde ırmaktan çıkarıldı. Kurtarılan köpek, kısa süre sonra yavrularına kavuştu. Köpeğin kurtarılma anları ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük beğeni toplarken, izleyenlerin yüreklerini ısıttı.