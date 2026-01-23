Balıkesir Sındırgı'da deprem oldu! İlçe beşik gibi sallanıyor: AFAD verileri açıkladı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir deprem daha oldu. AFAD'ın verilerine göre; Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 16.41'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

ARTÇILAR DEVAM EDİYOR

21 Ocak'ta meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremin ardından Sındırgı beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Bölgede bazılarının büyüklüğü 4.0'a kadar çıkan çok sayıda artçı sarsıntı meydana geldi.

AFAD'ın verileri şu şekilde;

Büyüklük:3.9 (Ml)

Yer:Sındırgı (Balıkesir)

Tarih:2026-01-23

Saat:16:41:41 TSİ

Enlem:39.2225 N

Boylam:28.08889 E

Derinlik:10.9 km

