Balıkesir Sındırgı'da deprem oldu! İlçe beşik gibi sallanıyor: AFAD verileri açıkladı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir deprem daha oldu. AFAD'ın verilerine göre; Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 16.41'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
21 Ocak'ta meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremin ardından Sındırgı beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Bölgede bazılarının büyüklüğü 4.0'a kadar çıkan çok sayıda artçı sarsıntı meydana geldi.
AFAD'ın verileri şu şekilde;