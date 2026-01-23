Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 Fuat İğci

TOKİ Manisa ilçe ilçe kura sonuçları 2026: TOKİ Manisa kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? (T.C. kimlik no sorgulama)

TOKİ Manisa kura sonuçları, canlı yayında gerçekleştirilen kura çekiminin tamamlanmasıyla sorgulanıyor. TOKİ Manisa kura sonucu isim listesinde, hak sahibi adayların T.C. kimlik numarası, başvuru numarası gibi bilgiler yer alacak. TOKİ Manisa kura çekimine göre Akhisar, Alaşehir, Demirci, Gölmarmara, Gördes, Kırkağaç, Kula, Salihli, Saruhanlı, Selendi, Soma ve Turgutlu ilçelerinde hak sahipleri belirlendi. TOKİ Manisa hak sahipliği kura çekiminde asıl olarak yer alan adaylar, belirlenen tarihlerde başvuru yaptıkları bankalara giderek sözleşme imzalayacak. Başvuru yapmayan kazananların yerine yedek talihliler hak sahibi olacak. TOKİ Manisa kura sonucu basılı veya SMS yöntemiyle kuraya katılanlara bildirilmeyecek. TOKİ 500 bin konut kampanyasında başvuru sonuçları isim listesi şeklinde duyuruluyor. Peki TOKİ Manisa kura çekimi sonuçları 2026 belli oldu mu? İşte, TOKİ Manisa ilçe ilçe kura sonuçları sorgulama ekranı…

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.01.2026
14:32
|
GÜNCELLEME:
23.01.2026
14:32

çekimi sonuçları için nefesler tutuldu. Manisa’da en fazla şehir merkezi olarak da bilinen Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerine yapılacak. TOKİ Manisa’da Akhisar, Alaşehir, Demirci, Gölmarmara, Kırkağaç, Kula, Salihli, Saruhanlı, Selendi, Soma, Turgutlu ilçelerine evler inşa edilecek. 2+1 ve 3+1 konutlara başvuru yapanlar ise sonuçlara odaklandı. TOKİ Manisa kura sonuçları asıl ve yedek olarak ilan edilecek. Asıl olarak ilan edilen ve belirlenen takvim doğrultusunda sözleşme yapmayan adayların yerine yedek talihliler davet edilecek. TOKİ Manisa kura sonuçları basılı veya mail yoluyla adaylara bildirilmeyecek. TOKİ Manisa kura çekimi sonrasında isim listeleriyle beraber sonuç sorgulama sayfasında adayların başvuru türü, durumu, T.C. kimlik numarası yer alacak. Peki Manisa TOKİ kura sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, TOKİ Manisa kura sonuçları isim listesi…

TOKİ MANİSA KURA SONUÇLARI 2026 SORGULAMA

500 bin konut kampanyasında en fazla başvuru alan iller arasında olan Manisa’da kura çekimi bugün gerçekleştirildi. Sırasıyla tüm ilçelerin kura çekimi tamamlandı. PDF şeklinde kura sonuçları asıl ve yedek aday şeklinde duyurulacak.

Kura çekimi canlı yayınında bilgiler hızlı aktığından başvuru sahipleri kura sonuçlarını anlık olarak takip edemediği için isim listelerine odaklandı. Kura sonuçları talep.toki.gov.tr adresinden veya alternatif olarak e-Devlet aracığıyla sorgulanabilecek. erişime açıldığında aşağıdaki bağlantı üzerinden sorgulayabilirsiniz.

TOKİ MANİSA KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (açıklandığında aktif olacak)

TOKİ MANİSA KURA SONUCU AÇIKLANDI MI?

TOKİ Manisa kura çekimiyle beraber 7 bin 459 konutun hak sahipleri belirlenecek. Manisa ili kura çekimi 23 Ocak cuma günü saat 11.00’da başladı ve sona erdi.

TOKİ Manisa kura çekimi tamamlandıktan sonra isim listeleri yayımlanacak. Manisa ili kura sonuçları isim listesinin kura sona erdikten sonra iki saat içerisinde paylaşılması bekleniyor. TOKİ Manisa kura sonuçları isim listesi yayımlandığında bu haber üzeyinden detaylara ulaşabilirsiniz.

NOTER HUZURUNDA CANLI YAYINDA YAPILACAK

TOKİ Manisa kura çekimi diğer illerde olduğu gibi canlı olarak yayınlanacak. Kura çekimi canlı yayınında adaylar toplam başvuru sayısı, toplam hak sahibi, kalan hak sahibi gibi bilgiler yer alacak. Alternatif olarak sıra numarası, banka numarası, başvuru türü, adı, soyadı, T.C. kimlik numarası durumu (asıl/yedek) ve çekiliş sıra numarası yer alacak.

BUGÜN ÜÇ İLDE KURA ÇEKİMİ DÜZENLENECEK

TOKİ 500 bin konut kampanyasında kura çekimleri il il devam ediyor. 23 Ocak’ta Manisa iliyle başlayacak kura çekimleri, Kastamonu ve Sivas illeriyle devam edecek. Sivas hak sahipliği kurası saat 14.00’da başlayacak TOKİ Kastamonu hak sahipliği kura çekimi ise bugün saat 14.30’da düzenlenecek.

MANİSA’DA İLÇELERE GÖRE KONUT DAĞILIMI

MERKEZ ( ŞEHZADELER-YUNUSEMRE) 3.500 KONUT

AKHİSAR 1000 KONUT

ALAŞEHİR 200 KONUT

DEMİRCİ 200 KONUT

GÖLMARMARA 110 KONUT

GÖRDES 100 KONUT

KIRKAĞAÇ 49 KONUT

KULA 350 KONUT

SALİHLİ 500 KONUT

SARUHANLI 350 KONUT

SELENDİ 100 KONUT

SOMA 250 KONUT

TURGUTLU 750 KONUT

