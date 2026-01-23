Rahatsızlanan annesini kucağında taşıdı! Kars'ta vefa dolu anlar

Kategoriler
Kars'ın Selim ilçesinde bir evladın annesine gösterdiği vefa dolu davranış görenlerin yüreklerini ısıttı. Rahatsızlanan annesini kucağına alarak Halk Sağlığı Merkezi'ne götüren oğlu, daha sonra da annesini takrar kucağına alarak evine taşıdı. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler kısa sürede viral oldu...