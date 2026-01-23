İtfaiyenin Türk bayrağı hassasiyeti takdir topladı

Kategoriler
Balıkesir'in Karesi ilçesinde yemeğin ocakta unutulması sonucu bir evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın evin tamamına yayılırken ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken yangın söndürme işlemi sırasında yaşanan bir olay büyük takdir topladı. Binanın dış cephesinde asılı bulunan Türk bayraklarını fark eden ekipler, bayrakların zarar görmemesi için büyük bir hassasiyet göstererek bayrakları tek tek toplayıp araca aldı.