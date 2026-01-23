Kahramanmaraş'ta minik kedinin kar mücadelesi kameralara yansıdı

Kategoriler
Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi sınırlarında yer alan Başkonuş Yaylası, son günlerde etkisini artıran yoğun kar yağışıyla birlikte tamamen beyaz örtüyle kaplanırken, bölgedeki kar yüksekliği 1 metrenin üzerine çıktı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle park halindeki araçların neredeyse tamamının kar altında kalırken, kar üzerinde yürümekte zorlanan bir kedinin verdiği mücadele dikkat çekti. Görüntülerde, kedinin kara gömüldükçe sağa sola manevra yaparak ilerlemeye çalıştığı anlar yer aldı.