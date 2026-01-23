Gaziantep'te kar yağışı aşka engel olamadı: Gelin ve damat nikah salonuna gidemeyince nikah memuru eve geldi!

Gaziantep'te dünden bu yana etkili olan yoğun kar yağışı nikah töreninin yapılmasını engelleyemedi. Kentte etkili olan yoğun kar yağışı, bir çiftin en mutlu gününe gölge düşürmek üzereyken Şahinbey Belediyesi ekipleri devreye girerek duruma el attı. Planlanan nikah töreni, ulaşım güçlüğü nedeniyle ev ortamında gerçekleştirildi. Aşk kar kış dinlemezken genç çift, evde kıyılan nikahla mutluluğa ve her şartta birlikteliğe 'evet' dedi.