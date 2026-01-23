Menü Kapat
Bakan Kacır duyurdu! TÜBİTAK bursları artırıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK burslarının arttırıldığını duyurdu.

Bakan Kacır duyurdu! TÜBİTAK bursları artırıldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.01.2026
saat ikonu 12:28
|
GÜNCELLEME:
23.01.2026
saat ikonu 12:28

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, burs desteklerinin güncellendiğini belirterek, “Araştırmacılarımıza ve öğrencilerimize sunduğumuz TÜBİTAK burslarını artırdık” ifadelerini kullandı. Bakan Kacır, yaptığı açıklamada TÜBİTAK burs desteklerinin arttırıldığını bildirdi.

İŞTE GÜNCEL BURS MİKTARLARI

Bakan Kacır, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Araştırmacılarımıza ve öğrencilerimize sunduğumuz TÜBİTAK burslarını artırdık. Hayırlı olsun. Güncel burs miktarları: Lisans öğrencileri için aylık 6 bin TL, yüksek lisans öğrencileri için aylık 22 bin 500 TL, doktora öğrencileri için aylık 32 bin 500 TL’ye ek olarak 11 bin TL’ye kadar performans ödemesi, doktora sonrası araştırmacılar için ise aylık 43 bin 500 TL’ye ek olarak 13 bin 500 TL’ye kadar performans ödemesi.”

ETİKETLER
#Ekonomi
