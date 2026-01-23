Gözaltına alınan Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı Esat Yontunç adliyeye sevk edildi

Kategoriler
İstanbul
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ünlülere yönelik ‘uyuşturucu’ soruşturması kapsamında Acun Medya Genel Yayın Koordinatörü Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yontunç, dün İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı.
Gözaltına alınan Yontunç, ilk olarak sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından ifadesinin alınması için adliyeye götürüldü.
Esat Yontunç, yakalama kararına dair açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yontunç, 'Hayatım boyunca bu konularla herhangi bir ilişkim olmamıştır. Alnım, ben kendime güveniyorum, ilk uçakla ülkeme döneceğim' dedi.