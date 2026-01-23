Beşiktaş'tan bir Rafa Silva geçti: Ayrılık sürecinde dikkat çeken detaylar!

Kategoriler
Beşiktaş, büyük umutlarla transfer ettiği Rafa Silva ile yollarını resmen ayırdı. Geldiği günden bu yana taraftarın sevgilisiyken bir anda "istenmeyen adam" ilan edilen Portekizli yıldızın Benfica’ya gidişi, cevaplanmamış birçok soruyu ardında bıraktı.
Portekizli yıldız, 2024-2025 sezonu yaz transfer döneminde Hasan Arat yönetiminin en büyük hamlesi olarak İstanbul’a ayak bastı. 32 yaşındaki yıldız, bir süredir şampiyonluk hasreti çeken Beşiktaş’ı ayağa kaldıracak isim olarak 3 yıllık sözleşmeye imza attı. İlk sezonundaki göz kamaştıran performansıyla "Bu ligin çok üzerinde" yorumlarını yaptırdı.
Rafa Silva, ilk sezonunda meslektaşlarına adeta bir profesyonellik dersi verdi. Beşiktaş’ın çıktığı 51 resmi maçın 49’unda forma giyen Portekizli, sadece cezalı olduğu Sivasspor ve rahatsızlığı nedeniyle Kırklarelispor maçlarını kaçırdı.
Portekizli yıldız, siyah-beyazlı formayı sırtına geçirdiği ilk sezonda tam 18 gol atarak takımın en önemli hücum silahı oldu. Sadece attığı gollerle değil, oyun kurucu kimliğiyle de taraftarın aşkı olurken, tribünlerle olan bu ilişkisi ikinci sezonun başında çatlamaya başladı.
Siyah-beyazlıların bu sezon şampiyonluk yarışından erken kopması ve hemen ardından 2 Kasım’daki 3-2’lik Fenerbahçe yenilgisi, Rafa Silva için sonun başlangıcıydı. Dev derbi yenilgisi sonrası tecrübeli oyuncu, bir daha siyah-beyazlı formayı sırtına geçirmedi.
Tecrübeli çalıştırıcı Sergen Yalçın, Portekizli oyuncu hakkındaki gerçeği Çaykur Rizespor maçı sonrası açıkladı: "Siz antrenman yapıyor sanıyorsunuz ama mukavele gereği orada. Not verirsem 10 üstünden 0 veririm. Bana faydası olmayan oyuncuyu ne yapayım?" Bu sözler, iplerin tamamen koptuğunun kanıtı niteliğindeydi.
Yıldız oyuncunun kısa süren Beşiktaş macerasında kaldırdığı tek kupa, TFF Süper Kupa şampiyonluğu oldu. Portekizli oyuncu, siyah-beyazlılarla çıktığı 65 maçta toplam 23 gol atma başarısı gösterdi.
Büyük maçlarda sorumluluk almaktan kaçınmayan Rafa Silva, Galatasaray derbilerinde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Yıldız oyuncu, sarı-kırmızılı ağlara 4 maçta tam 2 gol gönderdi.
Beşiktaş’ın içindeki idari ve teknik kaosun ortasında kalan Silva; Hasan Arat, Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı gibi 3 farklı başkanla çalıştı. Saha kenarında ise Serdar Topraktepe, Van Bronckhorst, Solskjaer ve Sergen Yalçın’dan direktif aldı.
Geçtiğimiz günlerde eski takımı Benfica’ya imza atan Rafa Silva, ayrılık nedenini, "Evimi özledim ve geri dönmek istedim" cümlesiyle özetledi. Portekiz ekibiyle 2028’e kadar sözleşme imzalayan yıldızın Beşiktaş'taki dönemi bu sözlerle sona ermiş oldu.