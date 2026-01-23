Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Beşiktaş'tan bir Rafa Silva geçti: Ayrılık sürecinde dikkat çeken detaylar!

Ocak 23, 2026 13:17
1
Beşiktaş'tan bir Rafa Silva geçti: Ayrılık sürecinde dikkat çeken detaylar!

Beşiktaş, büyük umutlarla transfer ettiği Rafa Silva ile yollarını resmen ayırdı. Geldiği günden bu yana taraftarın sevgilisiyken bir anda "istenmeyen adam" ilan edilen Portekizli yıldızın Benfica’ya gidişi, cevaplanmamış birçok soruyu ardında bıraktı.

 

2
KİMLER DİKKATLİ OLMALI?

BÜYÜK UMUTLAR, DEV İMZA

Portekizli yıldız, 2024-2025 sezonu yaz transfer döneminde Hasan Arat yönetiminin en büyük hamlesi olarak İstanbul’a ayak bastı. 32 yaşındaki yıldız, bir süredir şampiyonluk hasreti çeken Beşiktaş’ı ayağa kaldıracak isim olarak 3 yıllık sözleşmeye imza attı. İlk sezonundaki göz kamaştıran performansıyla "Bu ligin çok üzerinde" yorumlarını yaptırdı.

3
KİMLER DİKKATLİ OLMALI?

SAHADA OLMADIĞI MAÇ YOKTU!

Rafa Silva, ilk sezonunda meslektaşlarına adeta bir profesyonellik dersi verdi. Beşiktaş’ın çıktığı 51 resmi maçın 49’unda forma giyen Portekizli, sadece cezalı olduğu Sivasspor ve rahatsızlığı nedeniyle Kırklarelispor maçlarını kaçırdı.

4
KİMLER DİKKATLİ OLMALI?

İLK SEZONDA GOL YAĞMURU OLDU YAĞDI

Portekizli yıldız, siyah-beyazlı formayı sırtına geçirdiği ilk sezonda tam 18 gol atarak takımın en önemli hücum silahı oldu. Sadece attığı gollerle değil, oyun kurucu kimliğiyle de taraftarın aşkı olurken, tribünlerle olan bu ilişkisi ikinci sezonun başında çatlamaya başladı.

5
KİMLER DİKKATLİ OLMALI?

FENERBAHÇE MAÇI DÖNÜM NOKTASI OLDU

Siyah-beyazlıların bu sezon şampiyonluk yarışından erken kopması ve hemen ardından 2 Kasım’daki 3-2’lik Fenerbahçe yenilgisi, Rafa Silva için sonun başlangıcıydı. Dev derbi yenilgisi sonrası tecrübeli oyuncu, bir daha siyah-beyazlı formayı sırtına geçirmedi.

6
KİMLER DİKKATLİ OLMALI?

SERGEN YALÇIN’DAN ŞOKE EDEN SÖZLER: "10 ÜSTÜNDEN 0!"

Tecrübeli çalıştırıcı Sergen Yalçın, Portekizli oyuncu hakkındaki gerçeği Çaykur Rizespor maçı sonrası açıkladı: "Siz antrenman yapıyor sanıyorsunuz ama mukavele gereği orada. Not verirsem 10 üstünden 0 veririm. Bana faydası olmayan oyuncuyu ne yapayım?" Bu sözler, iplerin tamamen koptuğunun kanıtı niteliğindeydi.

7
KİMLER DİKKATLİ OLMALI?

BEŞİKTAŞ KARİYERİNDEKİ TEK KUPA

Yıldız oyuncunun kısa süren Beşiktaş macerasında kaldırdığı tek kupa, TFF Süper Kupa şampiyonluğu oldu. Portekizli oyuncu, siyah-beyazlılarla çıktığı 65 maçta toplam 23 gol atma başarısı gösterdi.

8
KİMLER DİKKATLİ OLMALI?

DERBİLERİN SESSİZ KATİLİ

Büyük maçlarda sorumluluk almaktan kaçınmayan Rafa Silva, Galatasaray derbilerinde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Yıldız oyuncu, sarı-kırmızılı ağlara 4 maçta tam 2 gol gönderdi.

9
KİMLER DİKKATLİ OLMALI?

1.5 SEZONDA 3 BAŞKAN VE 4 TEKNİK DİREKTÖR GÖRDÜ

Beşiktaş’ın içindeki idari ve teknik kaosun ortasında kalan Silva; Hasan Arat, Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı gibi 3 farklı başkanla çalıştı. Saha kenarında ise Serdar Topraktepe, Van Bronckhorst, Solskjaer ve Sergen Yalçın’dan direktif aldı.

10
Beşiktaş'tan bir Rafa Silva geçti: Ayrılık sürecinde dikkat çeken detaylar!

"EVİMİ ÖZLEDİM" DEDİ VE GİTTİ

Geçtiğimiz günlerde eski takımı Benfica’ya imza atan Rafa Silva, ayrılık nedenini, "Evimi özledim ve geri dönmek istedim" cümlesiyle özetledi. Portekiz ekibiyle 2028’e kadar sözleşme imzalayan yıldızın Beşiktaş'taki dönemi bu sözlerle sona ermiş oldu.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.