Spor
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Beşiktaş'ta sürpriz El Bilal Toure kararı! Sergen Yalçın'dan şaşırtan hamle

Trendyol Süper Lig devi Beşiktaş'ın bu yaz transfer döneminde sessiz sedasız kadroya dahil ettiği El Bilal Toure, sergilediği performansla göz kamaştırıyor. Siyah-beyazlı yönetim, son olarak Kayserispor karşılaşmasının son dakikalarında attığı kritik golle galibiyeti getiren 24 yaşındaki golcü için düğmeye bastı. İşte detaylar...

Beşiktaş'ta sürpriz El Bilal Toure kararı! Sergen Yalçın'dan şaşırtan hamle
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.01.2026
saat ikonu 12:04
|
GÜNCELLEME:
23.01.2026
saat ikonu 12:04

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kayserispor ile karşılaşan Beşiktaş, karşılaşmayı El Bilal Toure'nin attığı tek golle kazandı. Karşılaşma sonrası genç golcünün geleceği hakkında dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş'ta sürpriz El Bilal Toure kararı! Sergen Yalçın'dan şaşırtan hamle

Sergen Yalçın, saha içindeki hırsı ve antrenmanlardaki disiplinini çok beğendiği Toure için yönetime rapor sundu.

Beşiktaş'ta sürpriz El Bilal Toure kararı! Sergen Yalçın'dan şaşırtan hamle

"BONSERVİSİ ALINSIN"

Tecrübeli çalıştırıcının göz bebeği olan Malili golcü için "Bonservisi alınsın" talimatı verdiği öğrenildi. Takım arkadaşlarıyla olan güçlü ilişkisi ve disiplinli tavırlarıyla dikkatleri üzerine çeken yıldız oyuncu, şimdiden taraftarın en güvendiği isimlerin başında geliyor.

Beşiktaş'ta sürpriz El Bilal Toure kararı! Sergen Yalçın'dan şaşırtan hamle

15 MİLYON EURO'LUK MADDE KAPIDA

Beşiktaş ile İtalyan devi Atalanta arasında yapılan anlaşmada yer alan özel madde, genç yıldızın performansına bağlı olarak devreye girecek. Keçiörengücü ve Kayserispor maçlarında attığı gol sayısını 6’ya çıkaran Toure’nin aynı zamanda 5 de asisti bulunuyor.

Beşiktaş'ta sürpriz El Bilal Toure kararı! Sergen Yalçın'dan şaşırtan hamle

Malili golcü, sezonun geri kalanında 9 gol daha atarsa 15 barajına ulaşmış olacak ve bu durumda yönetim kararına gerek kalmadan 15 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu otomatik olarak devreye girecek.

Beşiktaş'ta sürpriz El Bilal Toure kararı! Sergen Yalçın'dan şaşırtan hamle

40 MİLYON EURO SERBEST KALMA BEDELİ

Siyah-beyazlı yönetim, Toure’nin bonservisini Atalanta’dan aldıktan sonra oyuncuyla yeni bir sözleşme imzalanacak. Beşiktaş yönetiminin, güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan genç yıldızın kontratına 40 milyon Euro’luk serbest kalma maddesi ekleyerek geleceğini sağlama alacağı konuşuluyor.

Beşiktaş'ta sürpriz El Bilal Toure kararı! Sergen Yalçın'dan şaşırtan hamle
