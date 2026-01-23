Beşiktaş'ta sürpriz El Bilal Toure kararı! Sergen Yalçın'dan şaşırtan hamle

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kayserispor ile karşılaşan Beşiktaş, karşılaşmayı El Bilal Toure'nin attığı tek golle kazandı. Karşılaşma sonrası genç golcünün geleceği hakkında dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

Sergen Yalçın, saha içindeki hırsı ve antrenmanlardaki disiplinini çok beğendiği Toure için yönetime rapor sundu.

"BONSERVİSİ ALINSIN"

Tecrübeli çalıştırıcının göz bebeği olan Malili golcü için "Bonservisi alınsın" talimatı verdiği öğrenildi. Takım arkadaşlarıyla olan güçlü ilişkisi ve disiplinli tavırlarıyla dikkatleri üzerine çeken yıldız oyuncu, şimdiden taraftarın en güvendiği isimlerin başında geliyor.

15 MİLYON EURO'LUK MADDE KAPIDA

Beşiktaş ile İtalyan devi Atalanta arasında yapılan anlaşmada yer alan özel madde, genç yıldızın performansına bağlı olarak devreye girecek. Keçiörengücü ve Kayserispor maçlarında attığı gol sayısını 6’ya çıkaran Toure’nin aynı zamanda 5 de asisti bulunuyor.

Malili golcü, sezonun geri kalanında 9 gol daha atarsa 15 barajına ulaşmış olacak ve bu durumda yönetim kararına gerek kalmadan 15 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu otomatik olarak devreye girecek.

40 MİLYON EURO SERBEST KALMA BEDELİ

Siyah-beyazlı yönetim, Toure’nin bonservisini Atalanta’dan aldıktan sonra oyuncuyla yeni bir sözleşme imzalanacak. Beşiktaş yönetiminin, güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan genç yıldızın kontratına 40 milyon Euro’luk serbest kalma maddesi ekleyerek geleceğini sağlama alacağı konuşuluyor.