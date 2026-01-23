Borsa İstanbul'da yeni rekor!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Küresel piyasalardaki hareketlilik, Davos zirvesinde gerçekleşen açıklamalar ve yatırımcıların artan risk iştahının etkisiyle Borsa İstanbul’da yükseliş ivmesi hız kazandı. Gün içinde alıcılı seyrin öne çıktığı piyasada endeks tarihi seviyelere ulaştı.
Özellikle bankacılık ve sanayi hisselerinde gerçekleşen yükselişin etkisiyle güne %0,57 artışla 12.924,20 puandan başlayan endeks, ilk işlemlerde %1,25’in üzerinde değer artışıyla 13.000 puan bandına adım attı ve rekorunu 13.030,83 puana taşıdı.