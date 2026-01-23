Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Evinde gümüş eşyası olan zengin oldu! Gümüş rekor kırdı, eritme yarışı başladı

Ocak 23, 2026 10:35
1
Gümüş fiyatları

Gümüş fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor. Gümüş, ons başına 99,25 dolara doğru yaklaşık yüzde 3 oranında yükselerek yeni rekor seviyelere ulaştı.

Evinde gümüş eşyası olan para kazanma düşüncesiyle soluğu gümüşçülerde almaya başladı.
 

2
gram gümüş

NTV'de yer alan habere göre gram gümüşün fiyatı 138 lirayı görünce elinde gümüş olanlar satmaya başladı.

Yüzükler, şamdanlar, vazolar, tepkisiler gümüşün yükselişiyle beraber evlerden çıkarıldı ve tek tek satılmaya başlandı.
 

3
gümüş tepsi

70 yıllık bir tepsinin fiyatının 120 bin lira olduğunu ifade eden esnaf Ferhat Bukin, vatandaşların gümüşleri değerlendirmeye çalıştığını dile getirdi.

 

4
antika gümüş

Aileden kalma antika ürünlerin bile geldiğini sözlerine ekleyen Bukin, gelen eşyaların fiyatlarının gramına göre değişiklik gösterdiğini sözlerine ekledi. Bukin, "10 bin liradan başlıyor. 70 bin liraya kadar gidiyor. Gramına ve işçiliğine göre değişiklik gösteriyor." dedi.

 

5
gümüş fiyatları

Vatandaşların ihtiyaç sebebiyle ya da has gümüşe yatırım amaçlı eşyalarını sattığını sözlerine ekleyen Bukin, gümüşün altınla yarıştığını söyledi.
 

6
GÜMÜŞ FİYATLARI REKOR KIRDI

GÜMÜŞ FİYATLARI REKOR KIRDI

Gümüş, ons başına 99,25 dolara doğru yaklaşık yüzde 3 oranında yükselerek yeni rekor seviyelere ulaştı. Doların zayıflaması, değerli metallerdeki yükselişe ek destek sağladı.
 

7
gümüş

Yatırımcılar, Grönland konusunda değişen ABD-Avrupa jeopolitik dinamikleri ve Avrupa'nın ABD'deki önemli varlıklarını silah olarak kullanabileceğine dair artan endişeler nedeniyle doların değer kaybetmesiyle reel varlıklara yöneldi.
 

8
ONS GÜMÜŞ

ONS GÜMÜŞ

Ons gümüş güne 96,14 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 96,03 dolar, en yüksek de 99,25 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 98,70 dolardan işlem geçiyor.
 

9
GRAM GÜMÜŞ

GRAM GÜMÜŞ

Gram gümüş güne 133,95 liradan başladı. Gün içinde en düşük 133,81 lira, en yüksek de 138,27 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 137,52 liradan alıcı buluyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.