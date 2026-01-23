Menü Kapat
Kira öder gibi ev almak mümkün: Faiz indirimi sonrası konut kredisi oranları çıldırdı!

Ocak 23, 2026 11:32
1
konut kredisi

Merkez Bankası dün faiz kararını açıkladı. Faiz yüzde 37'ye indi! Karar sonrası gözler Ziraat Bankası'nın 15 yıllık (180 ay) konut kredisi paketine çevrildi. 1.5 Milyon TL çekmek isteyen kiracılar için "kira gibi taksit" hayali gerçeğe dönüştü. 

2
Ziraat Bankası konut kredisi

Ziraat Bankası'nın kiracıları ev sahibi yapmak için devreye soktuğu 180 ay vadeli pakette rakamlar güncellendi. 

ZİRAAT KONUT KREDİSİ

Toplam Kredi: 1.500.000 TL

Vade Süresi 120 Ay (10 Yıl):

Eski Taksit (Faiz %38 iken): 54.000 TL

Yeni Taksit (Faiz %37 sonrası): 50.500 TL

Vade Süresi 180 Ay (15 Yıl):

Eski Taksit (Faiz %38 iken): 42.000 TL

Yeni Taksit (Faiz %37 sonrası): 36.500 TL – 39.000 TL aralığında yer alıyor.
 

3
Ziraat Bankası konut kredisi

Ziraat Bankası’nın 15 yıllık vadesinden yararlanmak için şartlar ise şu şekilde: İndirimli oranlar ve uzun vade özellikle "Enerji Sınıfı A" olan yeni binalarda %90'a kadar kredi imkanı sunuyor.
 

4
Akbank – İlk Evim Konut Kredisi

Peki 1,5 milyon kredi için diğer bankalarda faiz oranları ve toplam geri ödeme oranı nasıl?

AKBANK – İlk Evim Konut Kredisi

Faiz Oranı: %2,65

Aylık Taksit: 41.550,97 TL

Toplam Ödeme: 5.030.366 TL
 

5
Vakıf Katılım – Konut Finansmanı

VAKIF KATILIM – Konut Finansmanı

Kâr Payı Oranı: %2,64

Aylık Taksit: 41.416,24 TL

Toplam Ödeme: 4.994.448 TL
 

6
Albaraka Türk – 3 Ay Ertelemeli Konut Finansmanı

ALBARAKA TÜRK – 3 Ay Ertelemeli Konut Finansmanı

Kâr Payı Oranı: %2,65

Aylık Taksit: 41.550,97 TL

Toplam Ödeme: 5.013.510 TL
 

7
İş Bankası – Ev Kredisi

İŞ BANKASI – Ev Kredisi

Faiz Oranı: %2,69

Aylık Taksit: 42.091,05 TL

Toplam Ödeme: 5.094.126 TL
 

8
Türkiye Finans – Konut Finansmanı

TÜRKİYE FİNANS– Konut Finansmanı

Kâr Payı Oranı: %2,70

Aylık Taksit: 42.226,36 TL

Toplam Ödeme: 5.088.663 TL

 

9
Garanti BBVA – Konut Kredisi

GARANTİ BBVA – Konut Kredisi

Faiz Oranı: %2,70

Aylık Taksit: 42.226,36 TL

Toplam Ödeme: 5.111.263 TL
 

10
Ziraat Katılım – Konut Finansmanı

Ziraat Katılım – Konut Finansmanı

Kâr Payı Oranı: %2,79

Aylık Taksit: 43.449,10 TL

Toplam Ödeme: 5.229.592 TL
 

11
Kuveyt Türk – Konut Finansmanı

KUVEYT TÜRK – Konut Finansmanı

Kâr Payı Oranı: %2,81

Aylık Taksit: 43.722,02 TL

Toplam Ödeme: 5.281.844 TL
 

12
ING – Konut Kredisi

ING – Konut Kredisi

Faiz Oranı: %3,54

Aylık Taksit: 53.929,56 TL

Toplam Ödeme: 6.496.731 TL
 

13
QNB – Standart Mortgage

QNB – Standart Mortgage

Faiz Oranı: %2,64

Aylık Taksit: 41.416,24 TL

Toplam Ödeme: 4.997.698 TL
 

14
Halkbank – Hesaplı Evim Konut Kredisi

Halkbank – Hesaplı Evim Konut Kredisi

Faiz Oranı: %2,69

Aylık Taksit: 42.091,05 TL

Toplam Ödeme: 5.090.228 TL
 

15
TEB – Konut Kredisi

TEB – Konut Kredisi

Faiz Oranı: %2,85

Aylık Taksit: 44.269,10 TL

Toplam Ödeme: 5.341.068 TL
 

16
Alternatif Bank – Konut Kredisi

Alternatif Bank – Konut Kredisi

Faiz Oranı: %2,89

Aylık Taksit: 44.817,81 TL

Toplam Ödeme: 5.403.297 TL
 

17
Ziraat Bankası – Konut Kredisi

Ziraat Bankası – Konut Kredisi

Faiz Oranı: %3,19

Aylık Taksit: 48.981,14 TL

Toplam Ödeme: 5.905.336 TL
 

18
Şekerbank – Konut Kredisi

Şekerbank – Konut Kredisi

Faiz Oranı: %3,58

Aylık Taksit: 54.500,37 TL

Toplam Ödeme: 6.562.144 TL
 

19
DenizBank – Mortgage Kredisi

DenizBank – Mortgage Kredisi

Faiz Oranı: %3,81

Aylık Taksit: 57.800,47 TL

Toplam Ödeme: 6.963.656 TL
 

20
Anadolubank – Konut Kredisi

Anadolubank – Konut Kredisi

Faiz Oranı: %4,29

Aylık Taksit: 64.769,03 TL

Toplam Ödeme: 7.799.353 TL

