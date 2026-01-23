Kira öder gibi ev almak mümkün: Faiz indirimi sonrası konut kredisi oranları çıldırdı!

Kategoriler
Merkez Bankası dün faiz kararını açıkladı. Faiz yüzde 37'ye indi! Karar sonrası gözler Ziraat Bankası'nın 15 yıllık (180 ay) konut kredisi paketine çevrildi. 1.5 Milyon TL çekmek isteyen kiracılar için "kira gibi taksit" hayali gerçeğe dönüştü.
Ziraat Bankası'nın kiracıları ev sahibi yapmak için devreye soktuğu 180 ay vadeli pakette rakamlar güncellendi.
Toplam Kredi: 1.500.000 TL
Vade Süresi 120 Ay (10 Yıl):
Eski Taksit (Faiz %38 iken): 54.000 TL
Yeni Taksit (Faiz %37 sonrası): 50.500 TL
Vade Süresi 180 Ay (15 Yıl):
Eski Taksit (Faiz %38 iken): 42.000 TL
Yeni Taksit (Faiz %37 sonrası): 36.500 TL – 39.000 TL aralığında yer alıyor.
Ziraat Bankası’nın 15 yıllık vadesinden yararlanmak için şartlar ise şu şekilde: İndirimli oranlar ve uzun vade özellikle "Enerji Sınıfı A" olan yeni binalarda %90'a kadar kredi imkanı sunuyor.
Peki 1,5 milyon kredi için diğer bankalarda faiz oranları ve toplam geri ödeme oranı nasıl?
Faiz Oranı: %2,65
Aylık Taksit: 41.550,97 TL
Toplam Ödeme: 5.030.366 TL
Kâr Payı Oranı: %2,64
Aylık Taksit: 41.416,24 TL
Toplam Ödeme: 4.994.448 TL
Kâr Payı Oranı: %2,65
Aylık Taksit: 41.550,97 TL
Toplam Ödeme: 5.013.510 TL
Faiz Oranı: %2,69
Aylık Taksit: 42.091,05 TL
Toplam Ödeme: 5.094.126 TL
Kâr Payı Oranı: %2,70
Aylık Taksit: 42.226,36 TL
Toplam Ödeme: 5.088.663 TL
Faiz Oranı: %2,70
Aylık Taksit: 42.226,36 TL
Toplam Ödeme: 5.111.263 TL
Kâr Payı Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 43.449,10 TL
Toplam Ödeme: 5.229.592 TL
Kâr Payı Oranı: %2,81
Aylık Taksit: 43.722,02 TL
Toplam Ödeme: 5.281.844 TL
Faiz Oranı: %3,54
Aylık Taksit: 53.929,56 TL
Toplam Ödeme: 6.496.731 TL
Faiz Oranı: %2,64
Aylık Taksit: 41.416,24 TL
Toplam Ödeme: 4.997.698 TL
Faiz Oranı: %2,69
Aylık Taksit: 42.091,05 TL
Toplam Ödeme: 5.090.228 TL
Faiz Oranı: %2,85
Aylık Taksit: 44.269,10 TL
Toplam Ödeme: 5.341.068 TL
Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 44.817,81 TL
Toplam Ödeme: 5.403.297 TL
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 48.981,14 TL
Toplam Ödeme: 5.905.336 TL
Faiz Oranı: %3,58
Aylık Taksit: 54.500,37 TL
Toplam Ödeme: 6.562.144 TL
Faiz Oranı: %3,81
Aylık Taksit: 57.800,47 TL
Toplam Ödeme: 6.963.656 TL
Faiz Oranı: %4,29
Aylık Taksit: 64.769,03 TL
Toplam Ödeme: 7.799.353 TL