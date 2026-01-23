Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Duyanın ağzını açık bırakan isimler! Gazeteci Fatih Selek çarpıcı dönüşüme dikkat çekti

Türkiye'de 2025 yılında bebeklere en çok verilen erkek ve kız isimleri belli oldu. Kızlara en çok "Alya", erkeklere ise "Alparslan" ismi verilirken, gazeteci Fatih Selek sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Selek, isimlerin anlamlarına dikkat çekerek "Ailelerin çocuğuma başkalarında olmayan isim vereyim merakının çarpıcı bir dönüşüme yol açtığını görüyoruz" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.01.2026
saat ikonu 11:33
|
GÜNCELLEME:
23.01.2026
saat ikonu 11:33

Ailelerin çocuklarına verdiği bazı isimler duyanların ağzını açık bırakıyor. Türkiye'de 2025 yılında 889 bin 598 bebek dünyaya geldi. Kızlara en çok "Alya", erkeklere ise "Alparslan" ismi verildi. Erkek bebeklerde en çok tercih edilen ikinci ve üçüncü isim ise Göktuğ ile Metehan oldu. Kızlarda ise ikinci ve üçüncü sırayı Defne ve Gökçe aldı.

Duyanın ağzını açık bırakan isimler! Gazeteci Fatih Selek çarpıcı dönüşüme dikkat çekti

SOSYOLOJİK DÖNÜŞÜM İŞARETİ

Şarkıcı Güllü'yü öldürün kızı Tuğyan'ın isminin "günahta haddi aşma" anlamına geldiğini gündeme taşıyarak çocuk isimlerine dikkat çeken Gazeteci Fatih Selek, sosyal medya hesabında ilginç isimler paylaştı. Çocuklara verilen isimlerin sosyolojik dönüşümün bir göstergesi olduğunu söyleyen Selek, "İlginç isimleri uzun zamandır not alıyorum. Hastanede sıra bekleyenlerden, doğum ilanlarından, dizilerden, sosyal medyadan gördüklerimi bir kenara yazdım. Sonra bunları sosyal medya hesabımdan paylaştım. Takipçilerimiz de katkı verdi. Ailelerin çocuğuma başkalarında olmayan isim vereyim merakının çarpıcı bir dönüşüme yol açtığını görüyoruz. Bizde isim merakı Tanzimat'a kadar dayanıyor. Eskiden klasik bağ vardı. O bağ kopuyor. Son yıllarda sosyal medyanın etkisiyle iş farklı bir mecraya geldi. Soy isimleri olmasa Türk mü Müslüman mı olduğunu anlayamayacağız. Evladın anne-baba üzerindeki haklarından biri güzel isim vermektir. Fakat anlamı güzel olmayan isimlerin de çocuklara konulduğunu görüyoruz. Bu konuda ünlüler örnek teşkil ediyor. Sasha Mia, Miro, Elya, Lily, Ares, Amin Badıgan, Zenia, Elay, Sone, Azur, Yeda, Mia ünlülerin çocuklarına verdiği isimler. Geçen bir oyuncu oğluna Marco Sarp ismini koydu. Bu isimler toplumda hızla yayılıyor" dedi.

Duyanın ağzını açık bırakan isimler! Gazeteci Fatih Selek çarpıcı dönüşüme dikkat çekti

PERA, DORA, LİLYUM

İşte Selek'in dikkat çektiği o isimlerden bazıları: Mahra, Asel, Kayla, Albina, Lina, Lila, Luna, Linda, Leroy, Larin, Lalin, Lia, Liya, Lize, Loya, Livza, Leyal, Lilyum, Bera, Pera, Dora, Seha, Alin, Alina, Alya, Ava, Ova, Ant, Bera, Elvin, Dilem, Robin, İlgi, Narsay, Duysel, Milan, Mylan, Sane, Hanne, Meyra, Etka, Ayliz, Sone, Azrak, Jandar, Janbek, Ekeç, Belur, Saya, Perçem, Şato, Nina, Adlen Sidelya, Lilya, Aren, Kartol, Risale, İris, Hazure. Sebure, Berkül, Ecleb, Henna, Amaya, İda, Oliv, Nora, Elem, Efes, Köpük, Arjen, Arjin, Armanç, Duysev, Lavinya, Benz, Gece, Deyyan, Atak, Suliza, Kimya, Demsal, Mihrap, Dimağ, Vina, Marko, Marsel, Nazya, Mirav, Tülaysu, Dua, Limon, İz, Eslina, Nare, Shlas, Ardıç, Hakikat, İstiklal, Nibel, Sidel, Perişan, Fındık, Anakadın, Lidya.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Uzman isim tehlike saçan meyve ve sebzeleri sıraladı! En kirli besinler arasında en çok tükettiklerimiz var
Meteoroloji birçok kenti uyardı! Çok kuvvetli kar yağışı geliyor: Hava buz kesecek
İstanbul'a yeniden kar yağışı mı geliyor? AKOM tarih vererek duyurdu
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.