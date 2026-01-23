Duyanın ağzını açık bırakan isimler! Gazeteci Fatih Selek çarpıcı dönüşüme dikkat çekti

Ailelerin çocuklarına verdiği bazı isimler duyanların ağzını açık bırakıyor. Türkiye'de 2025 yılında 889 bin 598 bebek dünyaya geldi. Kızlara en çok "Alya", erkeklere ise "Alparslan" ismi verildi. Erkek bebeklerde en çok tercih edilen ikinci ve üçüncü isim ise Göktuğ ile Metehan oldu. Kızlarda ise ikinci ve üçüncü sırayı Defne ve Gökçe aldı.

SOSYOLOJİK DÖNÜŞÜM İŞARETİ

Şarkıcı Güllü'yü öldürün kızı Tuğyan'ın isminin "günahta haddi aşma" anlamına geldiğini gündeme taşıyarak çocuk isimlerine dikkat çeken Gazeteci Fatih Selek, sosyal medya hesabında ilginç isimler paylaştı. Çocuklara verilen isimlerin sosyolojik dönüşümün bir göstergesi olduğunu söyleyen Selek, "İlginç isimleri uzun zamandır not alıyorum. Hastanede sıra bekleyenlerden, doğum ilanlarından, dizilerden, sosyal medyadan gördüklerimi bir kenara yazdım. Sonra bunları sosyal medya hesabımdan paylaştım. Takipçilerimiz de katkı verdi. Ailelerin çocuğuma başkalarında olmayan isim vereyim merakının çarpıcı bir dönüşüme yol açtığını görüyoruz. Bizde isim merakı Tanzimat'a kadar dayanıyor. Eskiden klasik bağ vardı. O bağ kopuyor. Son yıllarda sosyal medyanın etkisiyle iş farklı bir mecraya geldi. Soy isimleri olmasa Türk mü Müslüman mı olduğunu anlayamayacağız. Evladın anne-baba üzerindeki haklarından biri güzel isim vermektir. Fakat anlamı güzel olmayan isimlerin de çocuklara konulduğunu görüyoruz. Bu konuda ünlüler örnek teşkil ediyor. Sasha Mia, Miro, Elya, Lily, Ares, Amin Badıgan, Zenia, Elay, Sone, Azur, Yeda, Mia ünlülerin çocuklarına verdiği isimler. Geçen bir oyuncu oğluna Marco Sarp ismini koydu. Bu isimler toplumda hızla yayılıyor" dedi.

PERA, DORA, LİLYUM

İşte Selek'in dikkat çektiği o isimlerden bazıları: Mahra, Asel, Kayla, Albina, Lina, Lila, Luna, Linda, Leroy, Larin, Lalin, Lia, Liya, Lize, Loya, Livza, Leyal, Lilyum, Bera, Pera, Dora, Seha, Alin, Alina, Alya, Ava, Ova, Ant, Bera, Elvin, Dilem, Robin, İlgi, Narsay, Duysel, Milan, Mylan, Sane, Hanne, Meyra, Etka, Ayliz, Sone, Azrak, Jandar, Janbek, Ekeç, Belur, Saya, Perçem, Şato, Nina, Adlen Sidelya, Lilya, Aren, Kartol, Risale, İris, Hazure. Sebure, Berkül, Ecleb, Henna, Amaya, İda, Oliv, Nora, Elem, Efes, Köpük, Arjen, Arjin, Armanç, Duysev, Lavinya, Benz, Gece, Deyyan, Atak, Suliza, Kimya, Demsal, Mihrap, Dimağ, Vina, Marko, Marsel, Nazya, Mirav, Tülaysu, Dua, Limon, İz, Eslina, Nare, Shlas, Ardıç, Hakikat, İstiklal, Nibel, Sidel, Perişan, Fındık, Anakadın, Lidya.