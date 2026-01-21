Menü Kapat
 Özge Sönmez

Uzman isim tehlike saçan meyve ve sebzeleri sıraladı! En kirli besinler arasında en çok tükettiklerimiz var

Sağlık deposu olarak bilinen ıspanak, biber ve çilek gibi sebze ve meyveler ciddi riskler barındırabilir. Maruz kaldıkları pestisitler nedeniyle tehlike saçan bu besinlere karşı Beslenme ve Diyet Uzmanı Sena Nur Doğan uyarıda bulundu.

Uzman isim tehlike saçan meyve ve sebzeleri sıraladı! En kirli besinler arasında en çok tükettiklerimiz var
Ispanak, biber ve çilek gibi sebze ve meyveler sağlıklı yaşam denince akla ilk gelenler olsa da ciddi tehlikeler barındırıyor. Antioksidan, lif, vitaminler ve fitokimyasallar açısından zengin meyve ve sebzeleri tüketirken artık 2 kez düşünmek gerekiyor. Bu besinlerin üretim sürecinde maruz kaldıkları kimyasallar nedeniyle beklenmedik sağlık riskleri taşıyabileceğine vurgu yapan Medicana International Ankara Hastanesi Feel Well Beslenme ve Yaşam Tasarımı Bölümü'nden Diyetisyen Sena Nur Doğan, bu risklerin başında gelen pestisit tehlikesine dikkat çekti.

KİRLİ BESİNLERİ TEK TEK SAYDI

Doğan, uluslararası hazırlanan raporlarda Türkiye'de tespit edilen kirli besinlerin başında ıspanak, lahana, elma, patates, biber, üzüm, şeftali, armut, çilek, kiraz ve yaban mersini olduğunu belirtti.

BU ADIMLARI MUTLAKA YAPIN

Ispanak, biber ve çilek gibi besinlerin üretim sürecinde maruz kaldıkları kimyasallar nedeniyle beklenmedik sağlık riskleri taşıyabileceğini belirten Doğan, "Kalp-damar hastalıklarından kansere kadar birçok kronik hastalığa karşı koruyucu kabul edilen bu besinlerin, son yıllarda yapılan analizlerde üretim sürecinde maruz kaldıkları kimyasallar nedeniyle sağlığımızı tehdit eden riskler haline geldiği kanıtlanmış durumda. Bunun önemli bir sebebi bu sebze ve meyvelerin özellikle yapraklı, pürüzlü, gözenekli ya da kabuğu ince olması gibi yapısal özellikleri. Bazı örneklerde tek bir gıdada 20'den fazla farklı pestisit türü tespit edilmiştir. Tüm bu veriler, meyve ve sebzelerden uzak durulması gerektiği anlamına gelmez. Pestisit maruziyetini azaltmak için ürünleri akan su altında iyice yıkamak, kabuğu soyulabilen gıdalarda kabukları ayırmak, dış yaprakları temizlemek ve mümkünse bu listedeki ürünlerin organik alternatiflerini tercih etmek önemlidir. Organik besinler üretim sürecinde sentetik pestisitler, kimyasal gübreler ve hormonlar kullanılmadan, belirli kurallar ve denetimler altında yetiştirilen gıdaları ifade eder. Doğal ya da köy ürünü olarak tanımlanan her besin organik değildir, ürün ambalajlarında organik sertifikası yer alan ürünleri tercih edilebilir" ifadelerini kullandı.

#Sağlık
